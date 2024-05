Beerensteyn verlässt Juve nach zwei Jahren

Juventus Turin und Lineth Beerensteyn (27) gehen nach zwei gemeinsamen Spielzeiten getrennte Wege. Die niederländische Stürmerin, die im Sommer 2022 von Bayern kam, verlässt Norditalien mit 22 Toren in 66 Einsätzen und nach dem Gewinn von zwei Trophäen, der Coppa Italia 2022/23 und der Supercoppa Italiana in diesem Jahr. Die Nationalspielerin mit der Erfahrung von über 100 Spielen für Oranje wird auch mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht.