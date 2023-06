Beerbaum im kicker-Interview: "Der ganze Sport hat sich entwickelt"

Nach seinem Oberschenkelhalsbruch ist Ludger Beerbaum, deutscher Rekordhalter auf der Aachener Soers, beim CHIO am Start und äußert sich im Vorfeld im kicker-Interview.

Mit drei Einzelsiegen deutscher Rekordhalter beim CHIO in Aachen: Ludger Beerbaum. picture alliance / Panama Pictures

Ob früher alles besser war? Auf jeden Fall anders. Springreiter Ludger Beerbaum (59), mehrmaliger Welt- und Europameister sowie Olympiasieger, spricht im kicker-Interview über das prestigeträchtige Reitturnier in Aachen - vom Parcoursbau über die Organisation bis hin zu den medialen Aufgaben - und die biologische Uhr.

Nach meinem Oberschenkelhalsbruch im März bin ich fit genug.

Kein deutscher Reiter konnte den "Großen Preis von Aachen" öfter gewinnen als Sie. Was bedeutet Ihnen diese Veranstaltung heute noch?

Aachen ist nach wie vor für alle Aktiven das Mekka des Reitsports. Hier trifft sich die Weltelite in den unterschiedlichen Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren, die Zuschauer pilgern seit Jahrzehnten Jahr für Jahr mit großer Vorfreude zum Turnier - egal, ob es stürmt, die Sonne vom Himmel brennt oder Gewitter anstehen. Nach meinem Oberschenkelhalsbruch im März bin ich fit genug und habe kurzfristig eine Startgenehmigung bekommen. Darüber freue ich mich sehr …

Nach 34 Teilnahmen: Ist dies noch das gleiche Turnier wie 1985, als Sie erstmals in Aachen an den Start gingen?

So oft war ich schon dabei? Das war mir gar nicht bewusst … Natürlich ist es nicht mehr das gleiche Turnier wie früher. Der ganze Sport hat sich in allen Bereichen entwickelt, das geht vom Parcoursbau über die Organisation bis hin zu den medialen Aufgaben. Aachen ist ein großes soziales Event, in dem Pferdesport eine zentrale Rolle spielt.

Warum schafft es der Reitsport, anders als andere Sportarten, im Schatten des Fußballs zu wachsen und eine solch gigantische Veranstaltung aufzuziehen?

Das "Wachsen" ist für mich eine gefühlte Annahme, für die ich die Statistiken nicht kenne. Für den Bereich ländlicher Sport und die Zahlen, was den Nachwuchs- und Einsteigerbereich betrifft, bin ich mir da nicht so sicher. Pauschalisieren würde ich dies nicht. Bei großen Turnieren wie Aachen oder Hamburg ist das Zuschauerinteresse enorm. Das ist schön. Es gelingt dem Reitsport doch immer wieder, diese Tradition beizubehalten. Es hat sicher auch mit den Erfolgen der Reiter bei den Olympischen Spielen zu tun.

Ich gehöre im Sattel nicht mehr zu den Favoriten.

Sie gehen bei Ihren Turnierteilnahmen nicht mehr als Favorit an den Start. Was für ein Gefühl ist das für einen mehrfachen Weltmeister und Olympiasieger?

Das ist eine harte, aber nicht unberechtigte Frage. Tatsächlich gehe ich sehr gut damit um. Ich weiß, ich gehöre im Sattel nicht mehr zu den Favoriten, feiere allerdings gemeinsam mit meinem erfolgreichen Team schöne Erfolge. Die biologische Uhr tickt, dessen bin ich mir bewusst. Ein Problem habe ich damit nicht.

Im September veranstalten Sie auf Ihrer Anlage Riesenbeck International die Europameisterschaft im Dressurreiten und in der Para-Dressur. Bleibt angesichts der Vorbereitungen dieses Championats überhaupt noch Zeit für das Training?

Da ich in der glücklichen Lage bin, ein gut funktionierendes Team in Riesenbeck zu haben, werden mir die operativen Aufgaben abgenommen. Ich lege in meinem Tagesablauf noch immer ein großes Augenmerk auf das Training der Pferde.

Wer ist Ihr Favorit auf den "Großen Preis von Aachen"?

Das ist in jedem Jahr eine Frage, die ich aber nie konkret beantworten kann. Spontan fallen mir ein ganzes Dutzend ein. Festlegen möchte ich mich nicht.