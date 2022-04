Beendet ausgerechnet Emery Bayerns Auswärtsserie?

Der FC Villarreal hat im Champions-League-Viertelfinale gegen Bayern München nur Außenseiterchancen. Dennoch gibt es große Träume - und Pläne, wie der FCB ausgeschaltet werden soll.

Will in der Königsklasse als Underdog weiter für Furore sorgen: Villarreals Coach Unai Emery. IMAGO/Insidefoto

Gleich die erste Frage überraschte Villarreals Coach Unai Emery auf der Spieltags-Pressekonferenz. Dem 50-jährigen Spanier wurde mitgeteilt, dass er der letzte Trainer sei, der dem FC Bayern auswärts in der Königsklasse eine Niederlage beibrachte. Er selbst wusste nichts davon, er musste wie schon Julian Nagelsmann zuvor etwas grübeln, - tatsächlich war das 3:0 von Paris St. Germain das letzte verloren gegangene Spiel des FCB in der Fremde. Vor 22 Spielen, am 27. September 2017.

Emery will gegen das "unglaubliche Team" die "spezielle Gelegenheit genießen"

Mit dem Gelben U-Boot hat Emery nun aber andere Vorzeichen als mit dem französischen Hauptstadtklub. "Wir wissen, dass sie der Favorit sind", sagte er über den deutschen Rekordmeister und fügte an: "Wir müssen diese spezielle Gelegenheit genießen." Diese hat sich Villarreal mit dem durchaus überraschenden Ausschalten von Juventus Turin geschaffen, speziell beim 3:0 im Rückspiel setzten die Spanier eine Duftmarke.

Schon gegen Juve hätten die Spanier mehr erreicht, als die Fußballwelt ihnen zugetraut hatte, erinnerte Emery. Auch Titelverteidiger Chelsea gewann den UEFA-Supercup erst im Elfmeterschießen. Gegen die Münchner müsse seine Mannschaft nun "ein perfektes Spiel abliefern". Der Europa-League-Titelverteidiger brauche einen "magischen Moment" gegen das "unglaubliche Team".

Ohne Zweifel ist der FC Bayern der stärkste Gegner dieser Saison und einer der größten Vereine der Welt. Geromino Rulli

Keeper Geronimo Rulli ging sogar so weit, den deutschen FCB als die größte Aufgabe in dieser Saison zu bezeichnen. Trotz Liga-Gegnern wie dem spanischen FCB, Barcelona, und Real Madrid. "Ohne Zweifel ist der FC Bayern der stärkste Gegner dieser Saison und einer der größten Vereine der Welt", sagte er. Der Argentinier zeigte sich zudem selbstbewusst und wolle in der Königsklasse "weiter Paroli bieten und Geschichte schreiben". Auch gegen Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski, der nur im Kollektiv zu stoppen sei. "Wir wissen, wie wir sie stoppen können, wir haben Vergleichbares in dieser Saison schon geschafft - als Einheit."

Laut Coach Emery muss alles passen, in der Offensive wie in der Defensive. Die Münchner seien natürlich im Großteil im Vorteil, doch mit den Fans im Rücken im wohl ausverkauften Stadion Villarreals sei das "perfekte Spiel" des Siebten von La Liga nicht unvorstellbar.

"Dafür sind wir vorbereitet, und wir werden viele gute Antworten finden - ich habe da so ein Gefühl", meinte Emery, der hinzufügte: "Eine unfassbare Atmosphäre kann geschaffen werden und mit der Unterstützung ist einiges möglich." Am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) wird sich zeigen, ob der Spanier beispielsweise die Auswärtsserie des FC Bayern beenden kann.

