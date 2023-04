"Beeindruckender Mensch und Sportler": Terodde verlässt Schalke im Sommer

Simon Terodde verlässt Schalke 04 am Saisonende. Der 35-jährige Mittelstürmer der Knappen wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern.

Dies machten die Schalker am Mittwoch in einer Klubmitteilung publik. Der Schritt sei das Ergebnis eines "persönlichen und von großem Vertrauen geprägten Gesprächs" zwischen Sportvorstand Peter Knäbel und Terodde gewesen.

Mit der frühzeitigen Bekanntgabe wollen alle Beteiligten den Fokus auf den brisanten Abstiegskampf legen, in dem die zwischenzeitlich abgeschlagenen Schalker wieder Hoffnung schöpfen.

"In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird”, so Terodde in der Mitteilung des Bundesligisten.

Den Blick zurück auf seine Schalker Zeit ist vielschichtig. "Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Teamkollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben - und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden", so Terodde weiter.

Für Knäbel waren das Gespräch mit Terodde und die daraus folgende Entscheidung etwas ganz Besonderes. "Jeder weiß um meine Beziehung zu Simon Terodde. Er hat 2021 in einer ganz schwierigen Situation sein Bekenntnis zu Schalke 04 und der Mission Wiederaufstieg gegeben, als noch kaum jemand daran geglaubt hat. Um dann, nur gut ein Jahr später, als Rekordtorschütze der 2. Bundesliga die Rückkehr in die Bundesliga zu feiern und Teil der langen Vereinsgeschichte des FC Schalke 04 zu werden."

Reife Entscheidung

Beeiendruckt habe Knäbel zudem die Reife des 35-Jährigen. "Er hat einmal mehr bewiesen, was für ein beeindruckender Sportler und Mensch er ist. Diesen Schritt jetzt zu gehen, um die letzten Wochen der Saison befreit und absolut fokussiert zu bestreiten - das machen sicher nicht viele. Simon ist sehr wichtig für unsere Mannschaft, und ich bin mir sicher, dass er alles reinwerfen wird, um sich als Bundesligist von Schalke 04 zu verabschieden."

Einen Platz in den Geschichtsbüchern sicherte sich Terodde im Unterhaus. Mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 in Bremen am 20. November 2021 überholte Terodde Dieter Schatzschneider in der ewigen Torjägerliste der 2. Liga. Dieses Ranking führt der gebürtige Bocholter mit mittlerweile 172 Treffern an (19 Tore Vorsprung auf Schatzschneider).

Seine Gesamt-Bilanz im Knappen-Trikot list sich durchaus imposant. Terodde bestritt für den Klub aus dem Revier 59 Pflichtspiele, in denen er 33 Tore erzielte und sechs weitere auflegte. In der aktuellen Saison absolvierte er 26 Bundesliga-Partien (drei Tore) und ein Pokalspiel (ohne Tor).

Wie es im Sommer mit dem hünenhaften Angreifer weitergeht, ist offen. Zu seinen Karriereplänen äußerte sich Terodde in der Schalker Mitteilung nicht. Denn der Fokus heißt Abstiegskampf.