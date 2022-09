Beeindruckende Statistik und Schmadtkes Sonderlob für van de Ven

Das Wolfsburger Abwehrbollwerk hielt beim 1:0 in Frankfurt, die VfL-Innenverteidiger ragten beim ersten Saisonerfolg der Niedersachsen heraus. Vor allem die Zahlen von Micky van den Ven sind bemerkenswert.

Am Ende waren sich alle einig, dass vor allem die Mannschaft gewonnen hat beim Wolfsburger 1:0-Erfolg in Frankfurt. Eine geschlossene Teamleistung, wie sie der VfL in dieser Saison so bislang kaum aufs Feld gebracht hatte. "Wir sind als Team aufgetreten", freute sich Kapitän Maximilian Arnold über die große Geschlossenheit in den eigenen Reihen, für die exemplarisch das Innenverteidigerduo stand: Maxence Lacroix und Micky van den Ven. Letzterer überragte mit bemerkenswerten Statistiken.

Während Lacroix, der eine Woche zuvor von Trainer Niko Kovac gegen Köln (2:4) noch auf die Bank gesetzt worden war, auch in der Offensive glänzte und per Kopf den Treffer zum ersten Saisonsieg erzielte, räumte van de Ven hinten praktisch alles weg. Beeindruckend: Der Niederländer gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe und brachte 100 Prozent seiner Pässe an den eigenen Mann - kicker-Note 1,5.

Junger Niederländer "unser beständigster Mann"

Von Jörg Schmadtke gibt's für diesen Auftritt ein Sonderlob: "Das war sehr gut von Micky", so der VfL-Geschäftsführer, "er ist in dieser Saison bislang unser beständigster Mann." Der Aufstieg des 21-Jährigen, der vor einem Jahr vom niederländischen Zweitligisten FC Volendam verpflichtet wurde, spiegelt sich in weiteren Zahlen wider: Van de Ven ist der einzige VfL-Feldspieler, der bislang in jedem Spiel über 90 Minuten auf dem Feld stand, in den ersten Spielen als Linksverteidiger, mittlerweile auf der angestammten Position im Abwehrzentrum. In seiner Debütsaison war der U-21-Nationalspieler seines Landes auch verletzungsbedingt lediglich fünfmal zum Einsatz gekommen, stand nur zweimal in der Startelf.

Nun dürfte van de Ven erst einmal gesetzt sein im Team von Trainer Kovac, der Abwehrspieler rechtfertigt zunehmend das in ihn gesetzte Vertrauen. Schließlich verzichtete der VfL nach dem Abgang von John Anthony Brooks (jetzt Benfica Lissabon) auch deswegen auf die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers, weil die Verantwortlichen den Weg für van de Ven nicht versperren wollten.

Und auch der Spieler dürfte sich bestätigt fühlen, dass er selbst im Sommer nicht auf einen Abschied drängte, als die PSV Eindhoven die Fühler nach ihm ausgestreckt hatte. "Mein Plan ist es", sagte der Verteidiger damals, "in Wolfsburg zu bleiben und zu spielen." Dies tut er, in Frankfurt gelang ihm sein bislang bester Auftritt in der Bundesliga.