Bedienter Thioune: "Das missfällt mir häufiger in unseren Heimspielen"

Im Verfolgerduell gegen Kiel musste Fortuna Düsseldorf eine empfindliche Niederlage hinnehmen. Trainer Daniel Thioune erkannte ein unschönes Muster.

Wer den Düsseldorfer Trainer nach Abpfiff in der Merkur Spiel-Arena beobachtete, dem wurde schnell klar, dass Daniel Thioune mit den vorangegangenen Ereignissen überhaupt nicht zufrieden war - was er sein Team im obligatorischen Kreis auch wissen ließ. "Ich habe meiner Enttäuschung freien Lauf gelassen", gab der 49-Jährige gegenüber "Sky" zu, und meinte, dass es klar sei, "sauer" zu sein, "wenn man so eine Partie abliefert".

Fortunas verzögerte Ankunft

Deutliche Worte des langjährigen Osnabrückers, den an der 0:1-Niederlage gegen Kiel besonders eins störte: "Es ist zum wiederholten Male so, dass wir erst ankommen, wenn das Spiel eigentlich schon gelaufen ist." Erneut hätten seine Schützlinge "70 Minuten einem 0:1 hinterherrennen" müssen und es verpasst, "das Spiel von der ersten Minute anzunehmen". "Das missfällt mir häufiger in unseren Heimspielen", erkannte Thioune ein negatives Muster.

Engelhardt erlebt "herben Rückschlag"

Ähnlich klar formulierte es auch Abräumer Yannik Engelhardt. "Es war ein herber Rückschlag", wird der 22-Jährige auf der Vereinswebsite zitiert, und betont: "Nicht nur vom Ergebnis, auch spielerisch." Die Fortuna habe "in der ersten Halbzeit nicht das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten", und im zweiten Durchgang trotz leichter Verbesserung den letzten Punch vermissen lassen. Kurzum: "Wir haben es verpasst, genügend Druck auf den Gegner auszuüben und waren einfach nicht gierig genug."

Woran es bei den Rheinländern unter der Woche zu arbeiten gilt, ist also klar umrissen. Und auch die Erwartungshaltung an den Jahresabschluss bei der "Pokal-Revanche" in Magdeburg ist laut Felix Klaus klar: "Es gilt, den Kopf freizubekommen und in Magdeburg nochmal alles rauszuhauen, bevor es in die Winterpause geht."