"Bedeutendste Vereinbarung der Fußball-Geschichte": Real und Adidas verlängern Partnerschaft

Real Madrid und Ausrüster Adidas setzen ihre langjährige Zusammenarbeit bis 2034 fort - und Präsident Florentino Perez nennt den Deal eine der "bedeutendsten Vereinbarungen in der Geschichte des Fußballs".

Bereits seit 1998 arbeiten der Sportartikel-Hersteller aus dem mittelfränkischen Herzogenaurach und Real Madrid zusammen, daran wird sich erst einmal auch nichts ändern. Denn wie die Königlichen am Mittwochvormittag bekanntgaben, gilt der neue Vertrag mit Adidas bis 2034, was in Zukunft über 35 Jahre Partnerschaft bedeuten wird.

Für Reals frisch wiedergewählten Präsidenten Florentino Perez stellt insbesondere dieser Deal einen Meilenstein dar: "Diese Vereinbarung, die wir heute besiegeln, ist die bedeutendste in der Geschichte des Fußballs. Die strategische Allianz zwischen Real Madrid und Adidas hat uns in diesen drei Jahrzehnten geholfen, eine der wunderbarsten Phasen unserer Geschichte zu erleben. Und sie hat uns auch dabei geholfen, dieses universelle Gefühl, das der Madridismo ist, weiter zu nähren", wird der 79 Jahre alte Funktionär in einer Pressemitteilung der Blancos zitiert.

Adidas-CEO Björn Gulden freut sich ebenfalls: "Dies ist eine der längsten und erfolgreichsten Partnerschaften im Sport. Real Madrid ist ein ganz besonderer Verein mit einer beeindruckenden Geschichte. Ich bin sehr stolz darauf, dass die drei Streifen weiterhin Teil dieser außergewöhnlichen Erfolgsgeschichte sein werden. Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft die besten Produkte für die Mannschaft zu entwickeln, sie dabei zu unterstützen, Höchstleistungen zu erbringen, und Fans weltweit attraktive Lifestyle-Produkte anzubieten, mit denen sie ihre Leidenschaft und Unterstützung für den Verein sowohl im Stadion als auch auf der Straße zeigen können."

Damit sorgt Real Madrid immerhin in Sachen Ausrüster-Partnerschaft für Konstanz. Auf der Trainerposition war das zuletzt nicht unbedingt der Fall: Xabi Alonso musste Mitte Januar seinen Posten räumen, sein Nachfolger Alvaro Arbeloa hat ebenfalls keine Zukunft. Ab Sommer übernimmt nun ein altbekanntes Gesicht im Bernabeu: José Mourinho trainiert Real Madrid wie schon von 2010 bis 2013 - auch damals zierte das Adidas-Logo bereits das Trikot der Königlichen.