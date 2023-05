Bedard ein Blackhawk? Chicago gewinnt die Draft Lottery

Die Chicago Blackhawks gewannen in der Nacht auf Dienstag die NHL Draft Lottery und dürften damit mit Connor Bedard das begehrteste Talent seit Jahren zum Traditionsklub lotsen.

Weniger als 20 Prozent betrugen die Chancen für Chicago, die Lottery zu gewinnen, nachdem die Anaheim Ducks und Columbus Blue Jackets die aufgelaufene Hauptrunde 2022/23 noch schwächer als die Blackhawks abgeschlossen hatten. Doch dank der Lottery sprang Chicago auf Platz eins und hat nun die erste Wahl im NHL Draft 2023, der Ende Juni in Nashville stattfinden wird.

Chicago war das wohl prägendste Team Anfang der 2010er Jahre gewesen, als sie mit Spielern wie Patrick Kane (34) und Jonathan Toews (35) gleich dreimal den Stanley Cup gewonnen hatten (2010, 2013, 2015). Der Glanz dieser Jahre verblasste in den letzten Jahr indes stark, zuletzt wurde Urgestein Kane vor den Playoffs sogar an die New York Rangers via Tausch abgegeben. Zudem hatten die Blackhawks angekündigt, den Vertrag mit dem langjährigen Kapitän Toews (seit 2008) im Sommer nicht verlängern zu wollen.

Mit Ausnahmetalent Bedard (17), einem gelernten Center, dürfte General Manager Kyle Davidson nun in wenigen Wochen einen legitimen Nachfolger für die Meistergeneration verpflichten. Der Kanadier, der mit seinem Heimatland Anfang 2023 U-20-Weltmeister geworden war und dabei - wie auch in den kanadischen Juniorenligen - einige Rekorde aufstellte, trifft in Chicago mit Lukas Reichel auf einen Deutschen, der selbst als Mittelstürmer, aber auch Linksaußen eingesetzt werden kann. Gut möglich also, dass Bedard und Reichel in den kommenden Jahren längerfristig gemeinsam produktiv auf dem Eis stehen werden.

Die Draft-Reihenfolge 2023 nach der Lottery im Überblick:

1. Chicago Blackhawks

2. Anaheim Ducks

3. Columbus Blue Jackets

4. San Jose Sharks

5. Montreal Canadiens

6. Arizona Coyotes

7. Philadelphia Flyers

8. Washington Capitals

9. Detroit Red Wings

10. St. Louis Blues

11. Vancouver Canucks

12. Arizona Coyotes (via Ottawa Senators)

13. Buffalo Sabres

14. Pittsburgh Penguins

15. Nashville Predators

16. Calgary Flames