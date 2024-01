Becks prickelndes Familien-Duell

Mit Grischa Prömel und Dennis Geiger durchlief Mittelfeldspieler Adrian Beck die 1899-Akademie, der 26-Jährige ist mit einer Hoffenheimerin verheiratet, die Schwiegereltern arbeiten für die TSG.

Beim ersten Treffen am zweiten Spieltag hatte Adrian Beck noch tatenlos auf der Heidenheimer Bank miterleben müssen, wie der Aufsteiger gegen Hoffenheim noch einen 2:0-Vorsprung aus der Hand gab und 2:3 verlor. "Wir haben schon daheim gegen sie unglücklich verloren, von daher wollen wir uns revanchieren", fiebert Beck dem erneuten Duell am kommenden Samstag entgegen. Für den 26-Jährigen gleich in mehrfacher Hinsicht eine extrem prickelnde Angelegenheit.

Denn Beck verbinden ungewöhnlich enge Bande und schöne Erinnerungen mit Hoffenheim. "Das ist ein sehr besonderes Spiel", versichert Beck und erklärt die Hintergründe: "Die Familie meiner Frau kommt direkt aus Hoffenheim, da treffe ich auf viele bekannte Gesichter. Die Eltern meiner Frau arbeiten tatsächlich beide bei der TSG", verrät Beck, dessen Schwiegervater als Greenkeeper unter anderem die Anlagen rund um das alte Dietmar-Hopp-Stadion pflegt, während sich die Schwiegermutter in der Wäscherei des Hoffenheimer Trainingszentrums um die Klamotten der TSG-Profis kümmert.

"Mit Grischa Prömel habe ich im Internat zusammengewohnt"

"Ich habe einen sehr engen Draht dorthin", betont Beck und legt nach: "Ich habe sechs Jahre dort gespielt und gewohnt und bin eigentlich dort aufgewachsen", erinnert sich das einstige TSG-Talent. Als 15-Jähriger war der gebürtige Crailsheimer in die TSG-Akademie eingetreten, hatte alle Nachwuchsteams bis zur U 23 durchlaufen, doch der Durchbruch blieb ihm damals versagt. "Mit Grischa Prömel habe ich im Internat zusammengewohnt", schildert Beck, "auch zu Dennis Geiger, der gerade noch verletzt ist", hatte er einen guten Draht, auch sein heutiger Mitspieler Benedikt Gimber war seinerzeit ein enger Weggefährte. "Es werden viele Freunde im Stadion sein, deswegen freue ich mich besonders auf dieses Spiel und hoffe, dass wir auch dort punkten können", erklärt Beck, dessen Situation sich in Heidenheim zuletzt deutlich verbesserte.

Schmidt lobt: "Eine überragende Leistung"

Beim jüngsten Auswärtsspiel in Köln (1:1) sicherte der offensive Mittelfeldspieler mit seinem ersten Bundesligator einen enorm wichtigen Auswärtspunkt, stand danach gegen Wolfsburg zum achten Mal in dieser Saison in der Startelf des FCH und holte sich hernach ein bemerkenswertes Sonderlob von Trainer Frank Schmidt ab. "Für mich war das, bis auf die letzten Minuten, in denen die Kraft ausging, eine überragende Leistung", würdigte Schmidt, "er war der Spieler, der für mich die meiste Balleroberungen und spielerisch immer eine Lösung hatte und an vielen Aktionen beteiligt war. Das hat ihm Selbstvertrauen gegeben. Wir wissen, dass er das kann, weil er technisch mit unser bester Spieler ist und aus engen Situationen rauskommen kann. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht, es freut mich, sollte es für ihn so weitergehen."

Zumindest für das Familien-Duell am Samstag stehen die Chancen gut, sogar tabellarisch sind die Hoffenheimer anfangs der Rückrunde in Reichweite. "Vor der Saison hätte das jeder unterschrieben", sagt Beck, jetzt haben die Heidenheimer Blut geleckt, "wir wollen uns mit drei Punkten belohnen und an ihnen vorbeiziehen, das wäre natürlich perfekt." So oder so wird das für Adrian Beck ein denkwürdiges Spiel.