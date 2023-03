Beckhoff und Meuer schießen Gladbach II zum Sieg über Wiedenbrück

Die U 23 von Borussia Mönchengladbach hat sich am Mittwoch dank einer überlegen geführten zweiten Halbzeit gegen den SC Wiedenbrück mit 2:0 durchgesetzt.

Der abstiegsbedrohte SC Wiedenbrück legte am Mittwoch bei der U 23 von Borussia Mönchengladbach mutig los. Erst wurde der nach innen dribbelnde Fehler im letzten Moment entscheidend gestört, beim anschließenden Eckball köpfte Büyüksakarya aus drei Metern Gladbach-Keeper Brüll an. Auf der Gegenseite traf Lofolomo nach knapp einer Viertelstunde flach den Pfosten. Da beide Teams vor des Gegners Tor zu fahrig agierten, ging es torlos in die Pause. Brüll musste kurz vorher nach einem Zusammenprall mit Fehler wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Mehr zur Regionalliga WEst Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfer

Nach Wiederanpfiff erarbeitete sich die Fohlen-Reserve ein Übergewicht und ging nach einem weiten Ball auf Beckhoff in Führung, der im Fallen Wiedenbrücks Torwart Hölscher tunnelte (62.). Den Deckel drauf schraubte Meuer in der 85. Minute, der nach einem Querpass unbedrängt am Fünfmeterraum einschieben konnte. Es blieb beim 2:0, ein verdienter Erfolg der Gladbacher, weil von den Gästen im zweiten Durchgang so gut wie gar nichts mehr kam.