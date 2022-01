Becker wechselt im Sommer nach Hoffenheim

Die TSG Hoffenheim stellt bereits die Weichen für die kommende Saison: Im Sommer heuert Finn Ole Becker bei den Kraichgauern an und kommt ablösefrei vom FC St. Pauli.

Im vergangenen Sommer scheiterte bereits ein Wechsel in die Bundesliga, ab Juli 2022 wird sich Finn Ole Becker dann doch ein Trikot eines Bundesligisten überziehen: Wie die TSG Hoffenheim am Samstag bekanntgab, wechselt der 21-Jährige zur kommenden Saison zu den Kraichgauern und unterschreibt einen Vertrag bis 2026.

Für den U-21-Nationalspieler wird keine Ablösesumme fällig. Nach elf Jahren beim FC St. Pauli verlässt das Eigengewächs die Hamburger ablösefrei. "Er ist ein ebenso cleverer wie kreativer Spieler", so Hoffenheims Direktor Profifußball Alexander Rosen über Becker, "der auf dem Platz auch in Drucksituationen immer in der Lage ist, spielerische Lösungen zu finden."

Im Moment liege der Fokus für Becker "bis zum letzten Spieltag beim FC St. Pauli", wie die Hamburger auf Twitter mitteilten. In der laufenden Zweitligasaison, in der St. Pauli als momentan Zweiter um den Aufstieg kämpft, kommt Becker in zwölf Spielen auf sechs Scorerpunkte (zwei Tore, vier Vorlagen).