Becker vor Unterschrift bei La Real

Mit Sheraldo Becker (28) steht der sechste Union-Profi in diesem Winter vor dem Absprung. "Wir hoffen, dass Sheraldo bei seinem neuen Verein, wenn alles über die Bühne geht, viel Glück hat", sagte Trainer Nenad Bjelica am Mittwoch. Den neuen Verein nannte er nicht, übereinstimmende Medienberichte deuten aber nach zähen Verhandlungen auf Real Sociedad San Sebastian hin, wo der Stürmer in Kürze den Medizincheck absolvieren soll.