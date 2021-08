Becker vor den US Open: "Djokovic wird Zverev ernster nehmen"

Holt Novak Djokovic den Grand Slam oder kann Alexander Zverev seinen ersten Triumph bei einem der vier großen Turniere feiern? Vor dem Start der US Open gibt Boris Becker seine Favoriten preis und erklärt, warum Zverev in diesem Jahr "Großes erreichen" kann. Auch Angelique Kerber habe gute Chancen.

Knapp ein Jahr ist es her, da kassierte Alexander Zverev die "schmerzhafteste Niederlage seiner Karriere", wie Becker vor den am Montag startenden US Open in einer Medienrunde, an der auch der kicker teilnahm, zu Protokoll gab. Bei den US Open 2020 hatte Zverev erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers gestanden, im fünften Satz bereits mit 5:3 geführt, war aber dramatisch im Tie-Break an Dominic Thiem gescheitert.

Rund ein Jahr später steht Zverev auf dem bisherigen Höhepunkt seiner Karriere, holte in Tokio Olympia-Gold und konnte zuletzt auch das Masters-Turnier in Cincinnati gewinnen. "Er hat einen unglaublichen Sommer hingelegt. Das habe ich so erhofft, aber nicht erwartet", so Becker über den 24-Jährigen, der für die Legende "ganz klar einer der Top-Favoriten" ist.

Er hat noch mehr Selbstvertrauen. Er glaubt an die eigene Stärke. Boris Becker über Alexander Zverev

Was also ist passiert, weshalb zählt Zverev plötzlich zur absoluten Weltspitze, woher kommt die Konstanz, deren Fehlen viele Jahre lang regelmäßig zum Problem für den Deutschen wurde? "Es ist ein Knoten geplatzt", stellt Becker fest. "Er ist etwas freier, entspannter und hat noch mehr Selbstvertrauen. Er glaubt an die eigene Stärke."

Boris Becker (re.), hier mit Jürgen Klinsmann, sieht Zverev und Kerber im Kreis der Favoriten. imago images/Paul Zimmer

"Er hat den besten Lauf seiner Karriere"

Zudem müsse man "auch gewinnen lernen". Was Becker, der die US Open als Experte bei "Eurosport" begleiten wird, damit meint? "Die ganz wichtigen Punkte hat er früher nicht gemacht. Wenn man einen Lauf hat, erinnert man sich daran. Dann wird das zum Automatismus. Das scheint bei Zverev gerade zu passieren. Er hat den besten Lauf seiner Karriere, warum sollte er aufhören?"

Dennoch ist der Hamburger auf Beckers Favoritenliste nur auf Rang zwei aufgelistet, nach wie vor ist Djokovic, auf den Zverev bereits im Halbfinale treffen könnte, das Maß aller Dinge. Der Serbe gewann 2021 bislang alle drei Grand-Slam-Turniere und hat in den USA jetzt die Chance, zum ersten Mal seit Rod Laver 1969 wieder alle vier großen Turniere zu gewinnen und einen Grand Slam zu landen. Zudem würde er mit seinem 21. Grand-Slam-Titel endgültig an Roger Federer und Rafael Nadal vorbeiziehen, die ebenso wie Vorjahressieger Thiem verletzungsbedingt fehlen werden.

"Er ist der letzte Mohikaner" - Zverevs Horrorbilanz bei Grand Slams

"Er ist der letzte Mohikaner", so Becker über seinen ehemaligen Schützling Djokovic, dessen Vorbereitung auf das Turnier ungewöhnlich war. Der Serbe nahm seit dem Olympia-Aus gegen Zverev im Halbfinale an keinem Turnier mehr teil und ist bereits früh nach New York gereist. Sollte es zu einem Halbfinale zwischen Djokovic und Zverev kommen, werde der Serbe den Deutschen "ernster nehmen als vielleicht noch bei Olympia. So eine Niederlage tut schon weh, das hat ihn mehr als gewurmt", weiß Becker, der den Generationswechsel der großen Drei hin zu der jüngeren Generation als "fast vollzogen" ansieht.

Matteo Berrettini, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, Daniil Medvedev und Jannik Sinner zählt der TV-Experte zu den weiteren Favoriten. Dass außer Sinner ein weiterer Spieler jenseits der Top-Ten bis ins Halbfinale kommen kann, glaubt Becker nicht. Heißt auch: Zverev muss endlich seine Horrorbilanz aufpolieren, um den ersten Sieg bei einem Grand Slam feiern zu können. Die Bilanz gegen Top-Ten-Spieler im Best-of-Five-Modus lautet aktuell 0:10.

Kerber "kann sehr weit kommen"

In der Damen-Konkurrenz, in der neben den Williams-Schwestern auch Sofia Kenin fehlen wird, kann sich laut Becker Angelique Kerber durchaus gute Chancen ausrechen. Die 33-Jährige konnte bereits 2016 das Turnier in Flushing Meadows gewinnen und überzeugte zuletzt sowohl in Wimbledon als auch in Cincinnati, als jeweils erst im Halbfinale gegen die Weltranglistenerste Ashleigh Barty Schluss war. "Sie ist wiedererstarkt und hat neues Selbstbewusstsein, neue Freude. Die US Open mag sie, ihr liegt der Hartplatz. Wenn sie wieder Lust am Spiel hat, kommen die Erfolge zurück. Sie kann bei den US Open sehr weit kommen", so Becker über die Deutsche.

Sowohl bei den Damen als auch bei den Herren besteht im Favoritenkreis also Hoffnung. Während bei den Damen nur zwei deutsche Spielerinnen an den Start gehen, sind bei den Männern immerhin fünf Spieler im Teilnehmerfeld, über die Qualifikation könnten noch weitere folgen. Kerber trifft in der ersten Runde auf Dajana Jastremska (Ukraine), Zverev bekommt es mit dem US-Amerikaner Sam Querrey zu tun.