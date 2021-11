Becker vermeidet Bekenntnis zu Schmidt - Dynamos "ungemütliche" Busfahrt

Nach der sechsten Pflichtspielniederlage in Folge wird die Luft für Dynamo Dresdens Trainer Alexander Schmidt dünner. Sport-Geschäftsführer Ralf Becker vermied kurz nach dem 1:2 in Kiel ein Bekenntnis zum angezählten Coach.

Die Horrorserie geht weiter: Das 1:2 bei Holstein Kiel am Freitag bedeutete für Dynamo Dresden die insgesamt sechste Pflichtspielniederlage hintereinander bei einem Torverhältnis von 3:13. Nach dem starken Saisonstart ist der Aufsteiger mittlerweile auf Rang 14 abgerutscht, mit gerade einmal einem Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zudem war gegen St. Pauli im DFB-Pokal Schluss. Die Situation ist also prekär - vor allem für Trainer Alexander Schmidt, der Dynamo erst im April übernommen und in die 2. Liga geführt hatte.

Zwar ging der Aufsteiger mit einer defensiven Ausrichtung in Kiel in Führung, gab in der zweiten Hälfte den Sieg aber aus der Hand und ging erneut als Verlierer vom Feld. "Dann tut's natürlich weh, wenn du 1:2 verlierst", konstatierte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker, der kurz nach der Partie bei "Sky" die kämpferische Einstellung der Mannschaft lobte - jedoch ein Bekenntnis zu Schmidt vermied. "Wir sind jetzt alle erstmal enttäuscht", so Becker. "Jetzt haben wir erst mal eine Acht-Stunden-Busfahrt vor uns", die "ungemütlich" werde. Erst am Samstag werde man sich "in Ruhe zusammensetzen und die Situation besprechen".

Eine längere Analyse ermöglicht auch die kommende Länderspielpause. Erst am 21. November (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) empfängt Dresden Fortuna Düsseldorf. Auf die Frage, ob dabei auch Schmidt an der Seitenlinien stehen werde, antwortete Becker lediglich: "Jetzt müssen wir das erstmal setzen lassen. Dann werden wir in Ruhe besprechen, wie wir das dann in Zukunft angehen."