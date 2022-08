Becker über Dresdens Stolperstart: "Für ein Fazit ist es noch zu früh"

Nach fünf Spieltagen scheint Dynamo Dresden noch nicht in der 3. Liga angekommen zu sein. Es mangelt an Stressresistenz - unter anderem. Trainer Markus Anfang stellt die Mentalitätsfrage, Sportgeschäftsführer Ralf Becker wirbt um mehr Geduld.

Fünf Spiele, sechs Punkte - Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden versinkt derzeit im Niemandsland der Tabelle. Den Begriff "Fehlstart" wollte Becker trotzdem umgehen. "Für ein erstes Fazit ist es noch zu früh. Aber natürlich haben wir uns einen besseren Saisonstart erhofft", gestand der 51-Jährige im Gespräch mit dem kicker.

Dresden will Potenzial in Punkte ummünzen

Für fast alle Experten und Fans ist Dynamo der große Favorit auf den Aufstieg. Ist es bloß eine Frage der Zeit, bis die Mannschaft ins Rollen kommt? Becker jedenfalls plädiert für Geduld: "Ich werde nicht darüber spekulieren, was in drei, acht oder zwölf Monaten passiert. Auch wenn wir aktuell noch nicht den Leistungsstand haben, den wir uns wünschen, geht es immer um das Hier und Jetzt. Wir müssen das Potenzial, das wir in unserer Mannschaft sehen, Woche für Woche auf den Platz bringen."

Dazu hat Dresden am Sonntag (14 Uhr, live! bei kicker) im Derby in Aue die Möglichkeit. Auch die Veilchen hinken derzeit den eigenen Erwartungen hinterher - es ist also so etwas wie das Krisenduell des Spieltags. "Grundsätzlich sind alle Spiele wichtig, aber ein Derby hat immer eine besondere Bedeutung. Nach dem Elversberg-Spiel geht es auch darum, eine Reaktion zu zeigen", läutete Becker das Absteiger-Duell im Erzgebirge ein.

In Stresssituationen ist der eine oder andere noch nicht so stabil. Markus Anfang

Die Partie in Aue könnte zudem zu einem erneuten Stresstest für Dynamo werden, wobei das Team von Markus Anfang dann zeigen kann, dass es sich in Sachen Mentalität verbessert hat. Genau die hatte Anfang zuletzt nämlich immer wieder angeprangert. "In Stresssituationen ist der eine oder andere noch nicht so stabil", hatte der 48-Jährige betont.

Doch nicht nur an der Einstellung gilt es zu feilen. "Es sind viele kleine Puzzleteile, die zusammenwachsen müssen, um erfolgreich zu sein", sagte Becker. Man sehe zum Beispiel, dass die Abläufe noch nicht rund seien. "Die Mannschaft muss noch weiter zusammenwachsen." Kein Wunder, dass das seine Zeit braucht. Es hat im Sommer eine große personelle Umstrukturierung gegeben, einige der Neuzugänge um Jan Shcherbakovski sind noch jung und relativ unerfahren. Die Wucht des Vereins und die Mission Wiederaufstieg müssen einige erst noch annehmen.