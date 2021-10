Becker: "Es ist frustrierend"

Während privat für Unions Flügelspieler Sheraldo Becker derzeit alles in Ordnung ist, bereitet ihm seine sportliche Lage nicht gerade gute Laune.

Eigentlich erlebt Sheraldo Becker momentan glückliche Zeiten. Der Flügelspieler des 1. FC Union Berlin ist seit einer Woche Vater eines Sohnes, Mio Sheraldo Jr. "Ein Traum ist wahr geworden", sagt der niederländische Angreifer, dessen Lebensgefährtin bereits ein Kind in die Beziehung eingebracht hat.

Becker: "Es ist eine harte Situation für mich"

Privat ist für Becker derzeit also alles in Ordnung. Seine sportliche Lage bereitet dem 26-Jährigen dagegen nicht gerade gute Laune. Von den bisher zwölf Pflichtspielen der Mannschaft von Trainer Urs Fischer in Liga, DFB-Pokal und Europa Conference League absolvierte Becker bislang nur sechs. Und in der Startelf durfte er gar nur zweimal ran: Beim 0:0 im Playoff-Rückspiel zur Conference League gegen Kuopion PS sowie beim jüngsten Gruppenspiel des Wettbewerbs, am vergangenen Donnerstag gegen Maccabi Haifa (3:0). Becker macht keinen Hehl daraus, dass er mit seinem aktuellen Status als Ergänzungsspieler nicht zufrieden ist. "Es ist eine harte Situation für mich", betont der Nationalspieler von Surinam, "letztes Jahr habe ich gezeigt, was ich für die Mannschaft tun kann. Ich habe Tore gemacht, Assists gegeben, hart gearbeitet und war wichtig für das Team."

"Es ist frustrierend, auf der Bank zu sitzen"

In der vergangenen Spielzeit war der Sprinter in der Tat ein Faktor im Spiel. Zumindest bis Januar dieses Jahres, ehe ihn eine Entzündung im Sprunggelenk nebst Operation vier Monate zum Zuschauen zwang. In der Endphase der vergangenen Saison kam Becker noch zurück und bereitete unter anderem am letzten Spieltag gegen RB Leipzig das Siegtor zum 2:1 von Max Kruse vor, das Union den Einzug in die Playoffs zur Conference League sicherte. Wegen der WM-Qualifikation mit Surinam und des anschließenden Gold Cup verpasste Becker dann einen Großteil der Vorbereitung und hatte zu Rundenbeginn auch noch muskuläre Probleme, "weil ich überlastet war", wie er sagt. Aber mittlerweile sei er längst wieder körperlich bei 100 Prozent, weswegen es "frustrierend ist, auf der Bank zu sitzen. Denn ich bin nicht hier hergekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ein Spieler mit meinen Qualitäten muss in meinem Augen spielen".

"Ich kann in allen Systemen spielen, die wir bei Union spielen"

Dass Union in dieser Saison meist mit einem 3-4-2-1- oder einem 3-4-1-2-System agiert, in dem es keine Flügelstürmer gibt, will Becker nicht als Argument für seine unbefriedigende Rolle gelten lassen. "Letzte Saison habe ich auch Stürmer neben Taiwo (Awoniyi, Anm. d. Red.) gespielt und jedem gezeigt, dass ich dort spielen kann. Alle sagen stets, ich sei ein Flügelspieler, aber ich habe gezeigt, dass ich auch Stürmer spielen kann. Ich kann in allen Systemen spielen, die wir bei Union spielen." Dass Union aufgrund der Europa Conference League zurzeit eine Doppelbelastung zu bewältigen hat, was die Chance auf Einsätze erhöht, tröstet Becker nicht. "Ich will jedes Spiel spielen."

Ebenso klar ist für Becker, dass sein momentaner Zustand als Teilzeit-Stürmer für ihn kein Dauerzustand sein kann. "Ich möchte nicht bis zum Ende der Saison auf der Bank sitzen", betont er, "ich weiß, dass ich in der Bundesliga spielen kann. Wenn es sich nicht ändert, muss ich mit meinem Berater sprechen. Das Wichtigste ist, dass ich spiele." Becker lässt durchblicken, dass er die Situation im Winter gegebenenfalls neu bewerten und sich eventuell umorientieren müsse. Bis dahin bleibe ihm nicht anderes übrig, als hart zu trainieren und auf seine Chance zu warten, so Becker.

Becker: "Ich bleibe positiv"

An diesem Mittwoch kann er aber erstmal wieder für Union spielen. Denn im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (17.30 Uhr) dürfte Fischer den Flügelflitzer ebenso wie alle anderen Akteure, die zuletzt weniger Matchpraxis hatten, aufbieten. Für Becker ist es die Möglichkeit, seinen Coach davon zu überzeugen, dass er den schnellen Mann mit der Rückennummer 27 beim nächsten Ligaspiel gegen den VfL Wolfsburg (16 Oktober, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) von Beginn an aufstellen muss. Becker hofft darauf. "Ich bleibe positiv", sagt er. Trotz allen Frusts.