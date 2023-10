Becker akzeptiert Tempo nicht, Volland jagt Informs: Union-Stars über FC 24

So ganz zufrieden zeigten sich Union Berlins Sheraldo Becker, Kevin Volland und Danilho Doekhi mit ihren FC-24-Ratings nicht. Mit kicker eSport sprachen sie auch über ihre FIFA-Erfahrungen und das Zocken mit über 30.

An der Virtual Bundesliga (VBL) nimmt Union Berlin als einziges DFL-Mitglied auch 2023/24 nicht teil. Trotzdem griffen die Eisernen in EA SPORTS FC 24 schon zu den Controllern. Fünf Bundesliga-Spieler traten in der vergangenen Woche virtuell gegen ihre Fans an. Organisiert wurde das "Beat the Pro" von Ärmel-Sponsor JD Sports in Berlin. kicker eSport hat sich mit drei Union-Profis unterhalten - auch über ihre Ratings im neuen Titel.

Die großen FIFA-Zeiten von Sheraldo Becker, Kevin Volland und Danilho Doekhi liegen zwar einige Jahre zurück. Trotzdem schlugen sie sich gegen ihre Anhänger teils beachtlich. "Um ehrlich zu sein, im 1vs1 war ich mal richtig gut. Aber das ist lange her. Ich weiß nicht, was aktuell mein Level ist", meint Doekhi gegenüber kicker eSport. Auch Ex-Nationalspieler Volland würde seine früheren FIFA-Skills immerhin mit "zweite Liga" bewerten.

Wenn man Inform-Karten holt, hat man gute Leistungen in der Bundesliga gebracht. Das soll das Ziel sein. Kevin Volland

Und wie bewerten die Fußballer ihre neuen Ratings in FC 24? Für Volland "passt" die 79er-Gesamtbewertung seiner Goldkarte. Obwohl er selbst immer gesagt habe, "dass alles über 80 gut ist". Verloren sieht er diese Marke noch nicht: "Wenn man gut in Form ist, kriegt man noch ein paar Punkte obendrauf." Der 31-Jährige will sich für das TOTW empfehlen. "Das ist immer eine Bestätigung. Wenn man Inform-Karten holt, hat man gute Leistungen in der Bundesliga gebracht. Das soll das Ziel sein", sagt Volland.

Für Doekhi könnte sein Overall-Rating von 78 "etwas höher sein", der Niederländer findet es aber grundsätzlich "in Ordnung". Ein scherzhaftes Hühnchen mit EA SPORTS zu rupfen hat hingegen Becker, dessen Tempo ein kleines Downgrade erfahren hat (von 95 auf 94). "Das kann ich nicht akzeptieren", meint der Angreifer. Er müsse es aber "selbst noch mal checken", das habe er noch nicht gemacht: "Dann sehe ich, ob sie mich gut gemacht haben oder nicht."

Meine Frau findet es nicht so nice, mit über 30 noch regelmäßig zu zocken. Kevin Volland

Großes Thema sei FC 24 in der Union-Kabine übrigens nicht. Und wenn dann eher "bei den jungen Spielern", wie Becker sagt. Der Offensivmann aus Surinam hat wie Doekhi und Volland inzwischen Kinder, da bleibe nicht die ganz große Zeit zum Spielen. Letzterer ist mit seinen Söhnen derzeit zudem "mehr auf der Call-of-Duty-Schiene". Generell gehe es Volland heutzutage eher darum, "sich abends mal mit den Kumpels über das Headset zu unterhalten".

Seine Frau fände es "nicht so nice, mit über 30 noch regelmäßig zu zocken". Beim "Beat the Pro" zum Start von FC 24 war er zur Freude der Union-Fans dennoch mit von der Partie.