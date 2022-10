Becken wird beim BSV SW Rehden zum Musterbeispiel

Der BSV SW Rehden hat aktuell gute Karten im Kampf gegen den Abstieg, auch, weil die Spieler teilweise über ihre Schmerzgrenze gehen. Ein Musterbeispiel dafür ist Kapitän Pierre Becken.

Pierre Becken war schon ins Straucheln geraten, dennoch klärte er mit einem letzten Ausfallschritt die scharfe Hereingabe von Julius Langfeld zur Ecke, ehe er völlig entkräftet im Strafraum liegen blieb. Wenige Sekunden später war Schluss. Becken und sein Regionalligist BSV Rehden hatten am Freitag den TSV Havelse mit 3:1 (1:0) niedergerungen - und der 35-jährige Kapitän war zum Musterbeispiel für das Kämpferherz der Schwarz-Weißen geworden.

"Pierre stellt sich unglaublich in den Dienst der Mannschaft", sagte BSV-Trainer Kristian Arambasic: "Er hat sich trotz Bänderrisses in alles hinein geworfen. Unser Kapitän geht mit Leidenschaft voran." Sein Team bewies mit dem Sieg über die durch die Liga taumelnden Havelser, dass sie daheim eine Macht sind. In den nun sieben Partien in den Waldsportstätten ist der BSV noch ungeschlagen. "Diese Serie wollten wir unbedingt ausbauen", sagte Arambasic: "Jetzt wollen wir weitermarschieren."

Treffsicherer Trainersohn

Becken, der neben der Knöchelverletzung gerade auch erst einen Rippenbruch zu beklagen hatte, war nicht der einzige Rehdener, der am Freitagabend auf die Zähne biss. So ging auch Stürmer Malik Memisevic angeschlagen in die Partie. In der 39. Minute behauptete sich der 21-Jährige im Zweikampf stark gegen Besfort Kolgeci, fand in der Mitte Alessio Arambasic, und der Trainersohn traf aus zentraler Position zum 1:0 (39.).

Mit einem 25-Meter-Hammer in den rechten Winkel glich Kolgeci (53.) aus dem Nichts für Havelse aus, ehe Kevin Coleman (56.) nach dynamischer Vorarbeit von Daniel Haritonov für die Gastgeber traf. Nachdem Ebrima Jobe einige Chancen hatten liegen lassen, machte der eingewechselte Shamsu Mansaray das 3:1 (76.) perfekt, ehe die Schlussviertelstunde zur Abwehrschlacht für die Rehdener geriet. "Wir wissen, dass wir wie die positiv Bekloppten verteidigen können", sagte Arambasic.

Lediglich fünf Gegentore zu Hause in dieser Saison unterstreichen seine Aussage. "Unser Verein steht für das Modell Fußball und Arbeit", führte der 45-Jährige aus: "Diese Symbiose haben wir gegen den TSV Havelse auf den Platz gebracht."