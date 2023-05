Beck: "Jetzt aufzugeben, ist nicht unser Ding"

Der Rückstand auf Platz 16 beträgt vier Punkte, zudem bereiten viele Ausfälle Sorgen. Und dennoch lebt bei der SpVgg Hankofen-Hailing der Glaube an den Klassenerhalt.

Nachdem der TSV Rain/Lech nach der 1:6-Pleite in Aubstadt als dritter Absteiger nach Heimstetten und Pipinsried festeht, ist die Entscheidung über den vierten Absteiger indes vertagt worden. Zwei Spieltage vor Schluss hat die SpVgg Hankofen-Hailing nach der 1:4-Pleite bei Bayern II zwar nur noch eine minimale Chance, sich in die Relegation zu retten, aber sie besteht. Denn das Rennen um Platz 16 ist zu einem Zweikampf zwischen Eichstätt (40 Punkte) und Hankofen (36) geworden.

Wer den direkten Gang in die Bayernliga antreten muss, könnte sich bereits am kommenden Samstag entscheiden. Dann empfängt Hankofen die Fürther U 23, und Eichstätt hat das Schlusslicht Heimstetten zu Gast. Ansonsten geht es am letzten Spieltag für Hankofen zum TSV Aubstadt, und Eichstätt gastiert in Burghausen. "Jetzt aufzugeben, ist nicht unser Ding. Wir werden alles tun, was wir beeinflussen können", betont Spielertrainer Tobias Beck, der den Kontrahenten unter Druck setzen will. Die Ausgangslage für Hankofen ist dennoch die schlechtere, denn die Niederbayern kassierten in München bereits die 20. Niederlage in dieser Saison.

Dazu kommt, dass die Hankofener in München nur vier Wechselspieler stellen konnten, von denen Mittelfeldmann Brian Wagner gar nicht fit war. Der Spielertrainer weiß, dass der aktuelle Kader weiter auf Kante genäht ist. "Uns fehlen viele Erfahrene wie Matthias Lazar, Benedikt Gänger oder Tobias Richter", betont der 28-Jährige. Hinzu kommt, dass die wichtigen Angreifer Tobias Lermer und Andreas Wagner verletzungsbedingt fehlen. "Das sind Ausfälle, die wir nicht kompensieren können", betont Beck, der trotzdem nichts unversucht lassen möchte.