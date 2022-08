Beck ist Europameisterin im Freiwasserschwimmen

Leonie Beck hat bei der EM in Rom über 10 km die erste deutsche Freiwassermedaille gewonnen.

Die 25-Jährige, vor sieben Wochen auf der olympischen Distanz in Budapest WM-Zweite, siegte am Sonntag im Meer vor Lido di Ostia in der Nähe von Rom mit einem starken Schlussspurt vor Ginevra Taddeucci aus Italien. Für das von Wind und Wellen geprägte Rennen benötigte Beck auf der olympischen Distanz 2:01:13,4 Stunden.

Beck schlug quasi vor ihrer Haustür als Erste an. Die Würzburgerin lebt und trainiert seit einem Jahr in Ostia. Über 5 km hatte sie als Fünfte das Podest verpasst.

Bei den Männern belegte Oliver Klemet, der nach der WM in Budapest vor sieben Wochen an Corona erkrankt war, als bester Deutscher den fünften Platz. Gold auf der olympischen Distanz gewann der italienische WM-Zweite Domenico Acerenzo. Olympiasieger Florian Wellbrock hatte nach seiner Coronainfektion und Platz fünf über 1500 m Freistil auf die geplanten Freiwasserstarts verzichtet.