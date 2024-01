Beck feiert gleich zwei Premieren

Für Heidenheims Spätentwickler Adrian Beck war das Tor in Köln ein denkwürdiges - und für den FCH das erste Erstligator eines Eingewechselten.

Schon am dritten Spieltag war er diesem besonderen Moment ganz nah. Doch damals hatte Adrian Beck beim 2:2 in Dortmund aus kurzer Distanz per Kopf und aus spitzem Winkel nur den Pfosten getroffen. Am Samstag in Köln war es dann soweit. Für sein allerersten Bundesligator hatte sich der 26-Jährige nicht gerade eine Chance von der Stange herausgesucht. Nach einer Ecke von Jan-Niklas Beste musste Beck den hoch springenden Ball artistisch mit dem Außenrist des starken rechten Fußes annehmen, um die Kugel dann mit dem schwächeren linken technisch hoch anspruchsvoll aus der Drehung satt ins kurze Ecks zu hämmern.

"Er trifft den Ball richtig super. Ein geiler Kicker, es war eine Alles-oder-nichts-Situation, du brauchst ein Quäntchen Glück, dass er durch alle Spieler durchgeht", so hatte Torhüter Kevin Müller die Szene aus der Rücksicht beobachtet, und auch Frank Schmidt staunte nicht schlecht über dieses Kabinettstückchen. "Perfekt getroffen als Dropkick mit dem linken Fuß und dem Innenspann", so der Heidenheimer Trainer, "schade, dass er in der einen oder anderen Situation in Sechzehnernähe noch zu überhastet Entscheidungen getroffen hat."

Sonst wäre in Köln womöglich noch mehr drin gewesen. "Vor meinem Tor hätten wir schon den Ausgleich erzielen können, fast müssen", erinnert sich Beck, "am Ende haben wir den Punkt geholt, sind sehr zufrieden und seit vier Spielen ungeschlagen." Neben seiner persönlichen Torpremiere verhalf Beck dem FCH zu einem weiteren Debüt, erstmals in der Bundesliga traf ein zuvor eingewechselter Spieler. "Insgesamt wurde es mal Zeit, dass jemand von der Bank kommt und auch trifft", registrierte Schmidt, dessen Team nunmehr acht verschiedene Torschützen vorweisen kann, "so kann es gerne weitergehen."

Von Hoffenheim über Belgien, Schottland und die Regionalliga ins Oberhaus

Gerne auch für Beck, der mit 26 Jahren nun endlich auch in der Bundesliga angekommen ist. Der einst in Hoffenheim ausgebildete Techniker hatte sich bei der TSG nicht durchsetzen können und hatte sich neben kurzen Abstechern nach Belgien und Schottland überwiegend auf Regionalliga-Niveau bewegt, ehe ihn Heidenheim 2022 aus dem nahen Ulm in die 2. Liga holte. Mit 18 Einsätzen und drei Toren war Beck auch am Aufstieg beteiligt, in der ersten Bundesliga verzeichnete er in der Hinrunde immerhin 14 Einsätze, acht von Beginn an.

Bei der 2:5-Heimniederlage gegen Augsburg hatte Beck seinen ersten Assist gesammelt, als er einen Eckball punkgenau auf den Kollegen Tim Kleindienst quergelegt hatte. Nun traf er endlich auch selbst. Ein (noch) zu seltenes Ereignis, wie Kleindienst schelmisch anmerkt: "Gott sei Dank trifft er auch mal, im Training sieht das nicht so aus", flachste Heidenheims Mittelstürmer, "es war ein wichtiges Tor und sogar mit dem schwachen Fuß, schön, dass er ihn reinmacht, dadurch haben wir den frischen Schwung, den wir nach der Pause entwickelt haben, bestätigt. Gut, dass er mal richtig stand und ihn reingemacht hat. Glückwunsch zum ersten Bundesligator."