Becherwurf auf Linienrichter: Bochum-Fan zu Geldstrafe verurteilt

Knapp 15 Monate nach dem abgebrochenen Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach ist der Mann verurteilt worden, der den Linienrichter mit einem Bierbecher am Kopf getroffen hatte.

Das Amtsgericht Bochum verurteilte den Mann wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 3200 Euro, die sich in 80 Tagessätze à 40 Euro aufteilt. Zudem muss der Fan des VfL ein Schmerzensgeld von 800 Euro an den Linienrichter Christian Gittelmann zahlen.

Der Mann hatte nach Überzeugung des Gerichts beim Bundesligaspiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach am 18. März 2022 in der 69. Minute einen vollen Bierbecher in Richtung Gittelmann geworfen und den Linienrichter am Kopf getroffen. Gittelmann war daraufhin zu Boden gesunken. Hauptschiedsrichter Benjamin Cortus hatte seinen Assistenten in die Kabine begleitet und das Spiel kurz darauf abgebrochen. Es war der erste Spielabbruch in der Bundesliga seit 2011 - auch damals ging ein Becherwurf voraus.

Gittelmann hatte nach eigener Aussage durch den Wurf eine Schädelprellung und ein Schleudertrauma erlitten. Er war beim Prozess sowohl als Zeuge als auch als Nebenkläger aufgetreten.

Der DFB hatte das Spiel in der Folge mit 2:0 für Mönchengladbach gewertet - den Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs. Darüber hinaus war der VfL zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verurteilt worden. Bochum hatte zuvor eine Spielwiederholung gefordert, weil den Verein nach eigener Ansicht keine Schuld treffe und der Mann sein Getränk völlig legal erworben habe, das Urteil schließlich aber akzeptiert.

Richterin will Zeichen setzen

Der Beschuldigte hatte im Prozess am Bochumer Amtsgericht zu den Vorwürfen geschwiegen. Laut Urteil gebe es nach Auswertung der Video-Aufnahmen des Spiels aber keinen Zweifel an der Täterschaft des 39-Jährigen. Richterin Sabine Schüler sagte bei der Urteilsbegründung, es müsse "ein Zeichen gesetzt werden". Schiedsrichter seien "kein Freiwild" und dürften nicht den Stimmungsschwankungen der Zuschauer ausgesetzt sein.

Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Die Verteidigung hatte einen Freispruch beantragt.