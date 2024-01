Bech hat Gutes berichtet: Grönning wechselt nach Ingolstadt

Angreifer Sebastian Grönning hat sich für einen Winterwechsel aus der 3. spanischen Liga in die 3. Liga Deutschlands entschieden. Der Däne schlägt in Ingolstadt auf.

Erster Winter-Transfer für den FC Ingolstadt. Der Drittligist hat am Mittwoch Mittelstürmer Sebastian Grönning vom spanischen Drittligisten CD Castellon unter Vertrag genommen. Über die Ablösesumme vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen, wie es in der Medienmitteilung der Schanzer heißt.

Der 1,88 Meter große Offensivmann ist 26 Jahre alt und steigt schon an diesem Mittwoch ins Training von Michael Köllner ein, um sich mit auf das Heimspiel gegen Dynamo Dresden vorzubereiten (Sonntag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Physis für die Box

"Die Gespräche, die wir im Vorfeld mit Sebastian Grönning geführt haben, waren durchweg positiv. Zudem passt er sehr gut in unser gesuchtes Profil. Wir sind davon überzeugt, dass Sebastian eine Bereicherung für unser Team darstellt und wir durch seine Verpflichtung noch weitere Optionen im Angriffsspiel haben", erklärte FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer.

Sportdirektor Ivo Grlic ergänzte, dass der großgewachsene Strafraumstürmer "aufgrund seiner Physis eine enorme Wucht" mitbringe und in der Box für Torgefahr sorgen solle.

Grönning selbst verriet, dass ihm sein ehemaliger Teamkollege Tobias Bech - beide spielten in Viborg zusammen - den FC Ingolstadt empfohlen habe: "Tobi hat mir nur das Allerbeste berichtet." Die Spielidee der Schanzer passe sehr gut zu Grönning, "gleiches gilt für die Werte, für die der Verein steht und die mir seit den ersten Gesprächen vermittelt worden sind".

Wanderjahre in Südkorea, Griechenland und Spanien

Der gelernte Rechtsfuß machte seine ersten Schritte als Fußballer zunächst bei Aalborg KFUM und schaffte von dort den Sprung in die Akademie vom Aalborg BK, wo er im Juli 2016 im Alter von 19 Jahren in der Superliga debütierte. Nach zwischenzeitlichen Stationen beim Hobro IK und Skive IK schloss er sich zur Saison 2020/21 Viborg FF an (30 Einsätze, 23 Tore). Mit dem Klub feierte er im Sommer 2021 die dänische Zweitliga-Meisterschaft.

In der darauffolgenden Winterpause wurde der Stürmer in die höchste Spielklasse Südkoreas transferiert. Nach einem halbjährigen Intermezzo bei Suwon Samsung Bluewings unterschrieb der Offensivspieler bei Aarhus GF, von wo aus er im Januar 2023 zum griechischen Erstligisten OFI Kreta stieß. Seit August 2023 trat er für den spanischen Drittligisten Castellon an. Seine Reise führt Grönning nun an die Donau.