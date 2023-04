Bebous späte Belohnung

In der Hinrunde stand sogar Ihlas Bebous Karriere auf der Kippe, nun nähert sich der 28-Jährige seiner Topform.

Erst am 16. Spieltag hatte Bebou erstmalig eingreifen können in dieser Saison. Lange hatte der Stürmer mit hartnäckigen Knieproblemen zu kämpfen, die zwischenzeitlich sogar die Fortsetzung seiner Karriere infrage gestellt hatten. Doch nun nähern sich Hoffenheim und sein Angreifer einem Happy End.

Im Sommer hatte der 28-Jährige die Saisonvorbereitung abbrechen müssen, weil sein bereits vor Jahren operiertes Knie wegen eines Knorpelschadens erneut rebelliert hatte. Bebou hatte sich gegen einer erneute Operation und für eine konservative Behandlung entschieden.

Der richtige Entschluss. Natürlich brauchte der schnelle und wendige Dribbler einige Zeit, um nach der langen Zwangspause wieder in Tritt und in Form zu kommen. Am Sonntag belohnte er sich mit seiner bislang besten Saisonleistung für die durchstandenen Ängste und Mühen und avancierte im so bedeutsamen Abstiegsduell mit Schalke (2:0) zum Matchwinner.

Immer wieder durchtrennte er mit seinen explosiven Antritten und seinen kreativen Dribblings die gegnerischen Reihen und brachte sich, meist aber seine Kollegen in aussichtsreiche Abschlusssituationen. Als sich in der Schlussphase erste Krämpfe bemerkbar machten, ging Bebou begleitet von stehenden Ovationen vom Feld.

"Ich war ziemlich platt", gestand der Togoer, "wir haben in der ersten Hälfte gut gespielt und viele Chancen herausgespielt. Wir hätten ein, zwei Tore mehr machen können, aber haben am Ende verdient gewonnen." Erst nach der Mannschaftsleistung widmete er sich der eigenen.

Ich komme immer besser in Fahrt. Ihlas Bebou

"Ich komme immer besser in Fahrt und kann der Mannschaft helfen, ich arbeite mich immer näher ran an meine alte Form, das kommt langsam, ich fühle mich immer besser. Es klappt immer besser." Bebou zeigte wieder die gewohnten Tempodribbling, aber auch überraschende Wendungen, Drehungen und Richtungswechsel, die die Schalker überforderten.

Zudem war ihm in dieser Partie eine weitere Hauptrolle zugedacht. Als Schiedsrichter Jöllenbeck nach Yoshidas Foul an Baumgartner auf den Punkt zeigte, war Elfmeterschütze Andrej Kramaric schon nicht mehr auf dem Feld. Also übernahm Bebou die Verantwortung - und scheiterte zunächst an Schalkes Torhüter Ralf Fährmann. "Beim ersten Elfmeter habe ich mir etwas zu viele Gedanken gemacht, hatte aber das Glück, dass ich noch eine zweite Chance bekommen habe."

Hoffenheimer haben wieder ein Polster

Im Doppelpass mit dem VAR hatte Jöllenbeck zu Recht auf die Wiederholung des Strafstoßes entschieden, weil sich Fährmann zu weit von der Torlinie entfernt hatte. "Das hatte ich erst gar nicht gesehen. Gut, dass es den Videobeweis gibt", meinte Bebou, "da habe ich mir gesagt, den mache ich einfach rein." Gesagt, getan. Das 2:0 bedeutete die Entscheidung und schon den dritten Dreier in Folge für die Hoffenheimer, die sich wieder ein Polster zu den gefährdeten Rängen erspielt haben.

Wir sind als Team gefestigter, wir hatten als Mannschaft einige Gespräche und haben versucht, alle ins Boot zu holen“, erklärt Bebou, der seinen vierten Saisontreffer markierte. In dieser Verfassung ist Bebou eine Bedrohung, die jeder Mannschaft gefährlich werden kann. Selbst Bayern München, wo die TSG am kommenden Samstag antritt. "Natürlich sind sie eine Supermacht, aber wir fahren dahin, um auch dort was zu holen", sagt Bebou selbstbewusst. Das scheint nach den zurückliegenden drei Erfolgen zumindest nicht ausgeschlossen.