Bebous Sonderlob für Rutter

Georginio Rutter hat seinen ersten Doppelpack geschnürt. Der junge Franzose lernt und entwickelt sich schnell zu einer festen Größe in der Hoffenheimer Offensive.

Gerade mal neun Monate ist Georginio Rutter nun in Deutschland. In der Winterpause hatten die TSG den eigentlich erst für den Sommer vorgesehenen, ablösefreien Wechsel des französischen Talentes vorgezogen und den 19-Jährigen für 750.000 Euro von Stade Rennes losgeeist. Auch um dem Abtrünnigen ein halbes Jahr Spießrutenlauf bei dem wenig verständnisvollen Klub in Rennes zu ersparen.

Immerhin neun Kurzeinsätze verbuchte der eigentlich als Perspektivspieler geholte Rutter auf Anhieb in der vergangenen Rückrunde, bei seinem Debüt dauerte es nur drei Minuten bis zum ersten Bundesligator, als Rutter den 4:0-Endstand gegen Werder Bremen makierte.

In der laufenden Spielzeit kam der schussgewaltige Linksfuß nun in allen Ligaspielen zum Einsatz, dreimal von Beginn an, zuletzt stand er gleich zweimal in Folge in der Startelf. Aus gutem Grund.

Der gelockte und notorisch gut gelaunte Jüngling ist stets ein belebendes Element. "Er hat schon die Woche zuvor sehr gut gespielt und auch immer, wenn er reinkam, gleich für Wirbel gesorgt", bestätigt Sturmkollege Ihlas Bebou, der beim 6:3-Sieg in Fürth zum ersten Mal in seiner Karriere einen Dreierpack schnürte. Nicht nur Bebou erlebt Rutter als einen enorm zielstrebigen, ehrgeizigen und durchsetzungswilligen Spieler. "Er hat eine große Zukunft vor sich", so Bebous Sonderlob.

Hoeneß: "Wir müssen gemeinsam schauen, dass er das so oft wie möglich auf den Platz bringt"

Auch Trainer Sebastian Hoeneß rühmt die Klasse dieses lernwilligen wie -fähigen Stürmers. Besonders Rutters Kopfballtor zum 1:2 "hat mich freut, weil er letzte Woche noch eine ziemlich große Kopfballchance vergeben hat", erinnerte sich Hoeneß. Gegen Leipzig (2:0) hatte Kevin Akpoguma butterweich von rechts geflankt, innen aber der völlig freie Rutter den Ball im Übereifer nicht richtig berechnet und nur gestreift, statt ihn satt zu treffen und zu platzieren. Diesmal bewies Rutter bei David Raums strammer Hereingabe ein besseres Timing wie verbesserte Kopfballtechnik. Ruhig und kontrolliert versenkte er den Ball im langen Eck. Gegen Leipzig "hatte er vier oder fünf recht gute Chancen, machte aber kein Tor", so Hoeneß, "diesmal gleich zwei Tore."

Rutters erster Doppelpack. Das zweite ein Traumtor, als er mit seinem schwächeren rechten Fuß den Ball im oberen langen Eck platzierte. Zudem legte er gekonnt auch Bebous ersten Treffer zum 1:1 auf. "Das spricht für sich", sagt Hoeneß, "ein junger Bursche mit enormem Potenzial. Wir müssen gemeinsam schauen, dass er das so oft wie möglich auf den Platz bringt." Hoeneß braucht sich jedenfalls um mangelnde Torgefahr nicht zu sorgen, selbst wenn mit Christoph Baumgartner und Andrej Kramaric zwei der besten Scorer der Vorsaison gar nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.