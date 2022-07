Bebou verpasst den Saisonstart

Eigentlich wollte Ihlas Bebou unter seinem alten Trainer durchstarten, jetzt bremst ihn eine alte Knieblessur.

Die gute Nachricht lautet: Bislang muss Ihlas Bebou nicht zwingend erneut unters Messer. Vorerst zumindest. "Er wird erst mal konservativ behandelt, damit er demnächst schmerzfrei wieder ins Training einsteigen kann", erklärte am Samstag Trainer André Breitenreiter, der Bebou schon in Hannover trainiert hatte, "es ist schwierig, Wasserstandsmeldungen abzugeben." Noch im Trainingslager in Kitzbühel hatte der Stürmer das normale Programm abbrechen müssen und konnte auch an den Tests der TSG nicht teilnehmen. "Es ist bitter und unerfreulich. Das Knie war früher bei ihm ein großes Thema, in den drei Jahren ist er bei uns gut durchgekommen", erklärt Manager Alexander Rosen, "die Hoffnung ist, dass es eine Überreaktion ist und nicht die alte Verletzung."

Zweimal hatten schlimme Verletzungen Bebous Karriere ernsthaft gefährdet. 2013 hatte sich das Talent damals noch bei Fortuna Düsseldorf bei einem Kopfballduell einen Schädelbruch inklusive Rückenmarksverletzung zugezogen. Im folgenden Jahr hatte Bebou wegen eines schweren Knorpelschadens im rechten Knie operiert werden und lange pausieren müssen. Nun hat sich auch der damals behandelnde Arzt Dr. Ulrich Boenisch aus Augsburg das damals behandelte Knie erneut angeschaut. Die Schlussfolgerung aller Fachleute: Bebou soll mit Ruhe und Physiotherapie wieder belastungsfähig gemacht werden. Doch sollte diese Behandlung nicht den erhofften Erfolg bringen und das Knie weiterhin reagieren, droht Bebou die nächste OP.

Im Urlaub hat er zu viel und trotz Schmerzen seine Läufe gemacht. Das war eben nicht gut für ihn. André Breitenreiter

Sicher ist jedenfalls, dass der 28-Jährige den Saisonstart so oder so verpassen wird. Zu lange ist Bebou schon raus, zu lange wird auch die behutsame Aufbauphase dauern, ehe der Nationalstürmer Togos wieder voll einsteigen kann.

"Es geht so", beantwortete Bebou am Samstag die Frage nach seinem Befinden, die erneute Blessur nervt und belastet ihn sichtlich. "Im Urlaub hat er zu viel und trotz Schmerzen seine Läufe gemacht. Das war eben nicht gut für ihn, das hat er mit in die Vorbereitung gebracht", schildert Breitenreiter den Hergang, "jetzt müssen wir ihm die Zeit geben, damit er das auskuriert, also kriegt er jetzt einige Tage mehr und wird dann langsam herangeführt." Alles mit offenem Ausgang. "Da müssen wir abwarten, wie der weitere Verlauf ist." Zwischen baldigem Comeback und erneuter Operation ist alles möglich.