Bebou fällt langfristig aus - Reagiert die TSG mit Transfer?

Nach einem erneuten Trainingsversuch muss der Angreifer der TSG sein Comeback wohl aufs kommende Jahr verschieben.

Lange hielt sich die leise Hoffnung, dass sich die Knieprobleme bei Ihlas Bebou nach einer Phase der Ruhe und des behutsamen Aufbaus wieder verflüchtigen. Doch nun hat der Nationalspieler Togos einen erneuten Rückschlag hinnehmen müssen. "Ihlas hat in diesen Tagen einen Trainingsversuch unternommen", verriet am Donnerstag TSG-Trainer André Breitenreiter, "das hat überhaupt nicht funktioniert. Also können wir davon ausgehen, dass er sehr wahrscheinlich über mehrere Monate ausfallen wird, „ich kann da keine Zeitangaben machen, ob das nachher zwei oder sechs Monate sein werden. Aber er wird, wie es heute aussieht, langfristig ausfallen."

Operation soll verhindert werden

Diese Hiobsbotschaft müssen Bebou wie die TSG erst mal verkraften. Gerade der 28-Jährige hatte sich besonders gefreut auf seine zweite Zeit unter Breitenreiter, der den schnellen Angreifer bereits in Hannover gefördert und geformt hatte. Doch bereits im Trainingslager im österreichischen Kitzbühl hatte Bebou die Belastungen runterfahren müssen, weil die schon bei Grundlagenläufen im Sommerurlaub aufgetretenen Knieprobleme nicht abklangen. Bereits vor acht Jahren war das damalige Talent wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert worden und ein halbes Jahr ausgefallen. Nun scheint das Gelenk erneut zu rebellieren. Nach wie vor aber versuchen alle Beteiligten, eine erneute Operation zu vermeiden, "er wird konservativ behandelt", bestätigt Breitenreiter. Damit bricht der TSG eine fest eingeplante Stammkraft mit einiger Wahrscheinlichkeit für den Rest dieses Jahres weg, da die Liga bereits Mitte November wegen der WM in Katar unterbrochen wird.

TSG denkt über Transfer nach

"Das ist der einzige Grund, weswegen wir darüber nachdenken, vielleicht noch einen Stürmer dazu zu nehmen. Weil uns ein vorgesehener Startelfspieler verlorengegangen ist", erläuterte Breitenreiter, "nicht weil ich eine Nummer 9 vermisse. Ich bin mit meinen Stürmern sehr zufrieden, sie machen einen tollen Job. Wir machen uns Gedanken, ob wir noch jemanden dazu holen, aber dann muss es zu hundert Prozent passen, ansonsten lassen wir es sein, weil die Jungs, die hier sind, richtig gut sind." Zuletzt hatte sich Hoffenheim um die Verpflichtung des früheren Bundesligastürmers Jhon Cordoba (Mainz, Köln, Hertha BSC) von FK Krasnodar in Russland bemüht, die Verhandlungen aber ergebnislos beendet.