Beben in Augsburg: Auch Rekordspieler Baier sagt Servus

Nach Präsident Klaus Hofmann und Trainer Markus Weinzierl wendet sich auch Daniel Baier vom FC Augsburg ab. Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung um Stefan Reuter soll nicht im Sinne des langjährigen Kapitäns gewesen sein. Künftig scoutet Baier für den VfL Wolfsburg.

Am Freitag war es nur ein kleines Feuer. Da trat Präsident Klaus Hofmann zurück - aus gesundheitlichen Gründen. Am Samstag entwickelte sich ein Flächenbrand. Da zog Trainer Markus Weinzierl einen Schlussstrich unter das Kapitel FCA. Während die Feuerwehr noch immer nicht in Sicht ist, folgte am Montagabend weiterer Zündstoff. Da wurde bekannt, dass Daniel Baier nach weniger als einem Jahr in der Augsburger Scoutingabteilung nun zum VfL Wolfsburg wechselt. Wenn drei Personen, denen der Klub und sein Wohl am Herzen liegt, in weniger als einer Woche die Segel streichen, liegt einiges im Argen.

Es war einmal ein familiärer Verein

Ein familiärer Verein soll der FC Augsburg lange gewesen sein. Zumindest betonten das Spieler immer wieder und auch der Klub stellte sich so dar. Ausgerechnet Baier hatte das vor zwei Jahren detaillierter ausgeführt. "Von den Spielern über die Betreuer bis hin zum Präsidenten und Manager. Alle sitzen in einem Boot und alle gehen in eine Richtung", sagte der 37-Jährige damals bei "Sky". Davon scheint aktuell nichts mehr übrig zu sein. Gegeneinander statt miteinander. Diese Entwicklung kam nicht über Nacht, schon seit längerem war die Führungsriege beim FCA nur noch eine Zweckgemeinschaft.

Rekordspieler und langjähriger Kapitän: Daniel Baier. imago images/ULMER Pressebildagentur

Am familiären Umgang dürfte Baier schon rund um sein Karriereende Zweifel gehegt haben. Im Januar 2020 hatte man den Vertrag mit ihn um ein Jahr verlängert, sechs Monate später teilte man ihm dann mit, nicht mehr mit ihm zu planen. Das Arbeitspapier wurde aufgelöst, die Ära Baier war nach 355 Pflichtspielen zwischen 2008 und 2020 beendet. Das Fingerspitzengefühl beim Umgang mit treuen und bewährten Spielern geht den Verantwortlichen seit geraumer Zeit ab. Alfred Finnbogason und Jan Moravek können aktuell ein Lied darauf singen.

Rekordspieler Baier als Teammanager abgeblockt

Der im Hintergrund schwelende Machtkampf zwischen den Geschäftsführern Stefan Reuter (Sport) und Michael Ströll (Finanzen) auf der einen und Präsident Klaus Hofmann auf der anderen Seite soll auch bei Baiers Abschied eine entscheidende Rolle gespielt haben. Der Rekordspieler des Klubs soll ich für seinen Schritt Richtung Wolfsburg, wo er in der Saison 2007/08 und in der Hinrunde 2009 spielte, nicht kurzfristig entschieden haben.

Daniel Baier als Wolfsburger Profi.

Pläne von Hofmann, den ehemaligen Publikumsliebling nicht nur im Scouting zu beschäftigen, sondern näher an die Mannschaft zu bringen als eine Art Team-Manager, blockte die Geschäftsführung ab. Baiers Rolle wäre Teil einer größeren Umstrukturierung gewesen, über die der kicker schon im vergangenen Oktober berichtete. Die Gegenwehr von Reuter und Ströll verhinderten die Umsetzung damals und auch in diesem Frühjahr, als das Thema noch einmal auf den Tisch kam.

Baiers Abschied, eine weitere Niederlage für den FCA

Armin Veh hätte einen Geschäftsführerposten erhalten sollen und auch eine Rückkehr des ehemaligen Technischen Direktors Stephan Schwarz stand im Raum. Dieser hatte sich rund um seinen Abschied aus Augsburg im April 2019 übrigens mit Reuter überworfen. Wie so viele andere auch ...

Baiers Abschied ist die nächste Niederlage für den FC Augsburg in den vergangenen Tagen. Nicht nur, weil der Verein seine vielleicht größte Identifikationsfigur verloren hat. Auch, weil die Geschehnisse weitere Einblicke in das fragwürdige Gebaren hinter den Kulissen gegeben haben.