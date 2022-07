Beatriz garniert ihr Jubiläum: Brasilien steht im Finale und löst zwei Tickets

Nicht nur in Europa wird der Frauen-Champion gesucht, auch in Südamerika. Rekordsieger Brasilien steht erneut im Endspiel und hat mit dem Finaleinzug gleich zwei Tickets gelöst. Auch dank Beatriz.

Brasiliens Beatriz bejubelt das 2:0 im Halbfinale gegen Paraguay. AFP via Getty Images

Zum neunten Mal geht die Copa America der Frauen über die Bühne, zum neunten Mal ist auch Brasilien im Finale dabei. Das Team von Trainerin Pia Sundhage gewann im kolumbianischen Bucaramanga mit 2:0 (2:0) gegen Paraguay und trifft im Endspiel am Sonntag (2 Uhr/MESZ) auf die Gastgeberinnen.

Ary Borges stellte in der 16. Minute mit dem 1:0 die Weichen, Beatriz erhöhte in der 28. in ihrem 100. Länderspiel zum 2:0 für die Selecao feminino.

Im Finale wartet nun Kolumbien, das nach vier Siegen (13:3 Tore) in vier Spielen in der Vorrunde die Gruppe A dominierte und im Halbfinale 1:0 gegen Argentinien gewann. Brasilien hatte die Gruppe B mit vier Dreiern und 17:0 Toren klar für sich entschieden, ist nach dem 2:0 gegen Paraguay immer noch ohne Gegentor und klarer Favorit. Bislang hieß nur 2006 der Sieger nicht Brasilien, da sicherte sich Argentinien Platz 1.

Brasilien und Kolumbien lösen Ticket für WM und Olympia

Brasilien und Kolumbien haben mit ihrer Final-Teilnahme sowohl das Ticket für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August 2023) als auch Olympia im Sommer 2024 in Paris gesichert.