"Beängstigende" Quote: Arsenal zahlt über 30 Millionen Euro für Raya

Der FC Arsenal hat wenig überraschend Leihspieler David Raya fest verpflichtet. Die Ablöse von über 30 Millionen Euro hat der Spanier bereits in seiner ersten Saison bei den Gunners gerechtfertigt.

Mitten in der Europameisterschaft - und einen Tag vor dem Duell der Spanier mit Gastgeber Deutschland am Freitagabend (18 Uhr, LIVE! bei kicker) - wandte sich David Raya in einer Videobotschaft an seine Fans. Der Ersatzkeeper der Furia Roja, der im Nationalteam nicht an Stammtorhüter Unai Simon vorbeikommt, freue sich auf "die kommenden Jahre" bei Arsenal.

Denn die Gunners haben die im Leihvertrag verankerte Kaufoption wenig überraschend gezogen. Arsenal überweist umgerechnet knapp 32 Millionen Euro an den FC Brentford, um sich langfristig die Dienste Rayas zu sichern. Im Gesamtpaket mit den 3,5 Millionen Euro Leihgebühr, die Arsenal für die vergangene Saison entrichten musste, ist der Deal über 35 Millionen Euro schwer.

Doch einer, den auch bei den Fans kaum einer anzweifeln wird. Kurz nach dem Start der Saison 2023/24 hatte Raya den vorherigen Stammkeeper Aaron Ramsdale verdrängt und absolvierte in seiner ersten Spielzeit für die Gunners bemerkenswerte 41 Pflichtspiele.

Der immense Rückhalt hatte dabei eine fast schon "beängstigende" Quote vorzuweisen: In 20 Spielen - und damit fast der Hälfte - hielt Raya seinen Kasten komplett sauber. Alleine 16-mal davon in der Premier League.

Für Raya ein "wahr gewordener Traum"

Nach der Vertragsunterschrift sprach Raya von einem "wahr gewordenen Traum". Wenig verwunderlich begrüßt auch Cheftrainer Mikel Arteta, der den 28-Jährigen als "wichtigen Bestandteil der Kabine" lobte, die Festverpflichtung.

Nach der EM-Endrunde, voraussichtlich ohne jede Einsatzminute, wird Raya auf den Premier-League-Start brennen - am 17. August empfängt der Vizemeister der Vorsaison die Wolverhampton Wanderers im heimischen Emirates Stadium.