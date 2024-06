Beachhandball-WM Kompakt Frauen: Deutschland zittert sich zum Sieg über die Niederlande

In China finden derzeit die Beachhandball-Weltmeisterschaften statt. Die Siegesserie der deutschen Frauen ist zum Abschluss der Vorrunde gerissen, doch die Chancen auf die Titelverteidigung immer noch intakt.

Nach elf Siegen im Rahmen einer WM in Serie ohne Satzverlust mussten die DHB-Frauen sich mal wieder geschlagen geben. Die Südamerikanerinnen zählen für Bundestrainer Alexander Novakovic zu den Favoriten bei dieser WM.

"Trotz der Niederlage bin ich sehr stolz auf mein Team, weil es trotz aller widrigen Umstände phasenweise sehr gut gegen diesen starken Gegner aufgetreten ist", sagte Novakovic. "Dass wir jetzt verloren haben, ist kein Problem, der Zeitpunkt ist mir auch lieber als im weiteren Verlauf. Deshalb: Mund abputzen, weitermachen."

Bundestrainer Alexander Novakovic erwartete im Duell mit Oranje ein "Spiel auf Augenhöhe, denn die Niederlande hat bislang eine gute Runde gespielt und sich schon mit Hochkarätern wie Dänemark und Norwegen gemessen".

Der Auftakt in die Hauptrunde wurde dann auch zur Zitterpartie. Gegen die Niederlande kämpfte man sich in einer ausgeglichenen Partie nach Satzverlust zum Start ins Shootout und setzte sich am Ende mit 2:1 durch und machte einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

Als nächstes wartet nun Spitzenreiter Dänemark, der mit einem 2:0-Sieg über Griechenland in die nächste Runde gestartet ist. Deutschlands Abschlussgegner Norwegen ist mit einem 1:2 gegen das noch verlustpunktfreie Team von Brasilien gestartet.

In der Parallelgruppe sind Argentinien und Portugal noch verlustpunktfrei. Die Südamerikanerinnen zeigten China mit 2:0 die Grenzen auf, Portugal kam zu einem 2:1 über Kroatien.

Im Duell zweier Vorrundenzweiter konnte sich Spanien mit 2:0 gegen die Philippinen durchsetzen. Der Gastgeber steht nun im Kellerduell gegen Kroatien unter Zugzwang, die Topteams stehen sich erst zum Abschluss gegenüber.

In der Platzierungsrunde konnte sich Vietnam mit einem 2:0 über Puerto Rico an die Spitze setzen. Auch die USA feierten mit einem 2:1 über Australien den ersten Sieg im Turnierverlauf.

Hauptrunde

Gruppe I

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Portugal Philippinen 2:1 (18:19, 22:10, 6:5) 18.06.24 Argentinien Kroatien 2:0 (24:14, 26:16) 19.06.24 Philippinen China 2:0 (13:11, 13:10) 19.06.24 Kroatien Spanien 0:2 (12:13, 17:23) 19.06.24 Portugal China 2:0 (18:14, 20:7) 19.06.24 Spanien Argentinien 1:2 (18:15, 20:21, 8:10) 20.06.24 Philippinen Spanien 0:2 (10:22, 16:21) 20.06.24 Portugal Kroatien 2:1 (16:10, 12:20, 7:6) 20.06.24 China Argentinien 0:2 (8:29, 8:29) 21.06.24 Philippinen Argentinien 21.06.24 China Kroatien 21.06.24 Portugal Spanien 21.06.24 China Spanien 21.06.24 Portugal Argentinien 21.06.24 Philippinen Kroatien

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Argentinien 3 6:1 6 2 Portugal 3 6:2 6 3 Spanien 3 5:2 4 4 Philippinen 3 3:4 2 5 China 3 1:6 0 6 Kroatien 3 0:6 0

Gruppe II

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Niederlande Dänemark 1:2 (16:17, 17:12, 14:16) 18.06.24 Deutschland Griechenland 2:0 (24:14, 22:20) 19.06.24 Dänemark Norwegen 2:0 (21:10, 15:8) 19.06.24 Griechenland Brasilien 0:2 (10:16, 7:12) 19.06.24 Deutschland Brasilien 1:2 (24:20, 14:23, 4:7) 19.06.24 Niederlande Norwegen 2:1 (18:20, 32:20, 7:6) 20.06.24 Norwegen Brasilien 1:2 (20:18, 20:23, 6:7) 20.06.24 Dänemark Griechenland 2:0 (23:18, 25:16) 20.06.24 Niederlande Deutschland 1:2 (18:16, 18:20, 4:5) 21.06.24 Norwegen Griechenland 21.06.24 Dänemark Deutschland 21.06.24 Niederlande Brasilien 21.06.24 Dänemark Brasilien 21.06.24 Niederlande Griechenland 21.06.24 Norwegen Deutschland

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Dänemark 3 6:1 6 2 Brasilien 3 6:2 6 3 Deutschland 3 5:3 4 4 Niederlande 3 4:5 2 5 Norwegen 3 2:6 0 6 Griechenland 3 0:6 0

Platzierungsrunde

Gruppe I

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 20.06.24 Australien USA 1:2 (17:18, 21:18, 4:6) 20.06.24 Vietnam Puerto Rico 2:0 (18:12, 30:22) 21.06.24 USA Vietnam 21.06.24 Puerto Rico Australien 21.06.24 USA Puerto Rico 21.06.24 Australien Vietnam

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Vietnam 1 2:0 2 2 USA 1 2:1 2 3 Australien 1 1:2 0 4 Puerto Rico 1 0:2 0