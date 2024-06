Beachhandball-WM Kompakt: Deutsche Herren ohne Satzverlust, DHB-Frauen verlieren Topspiel

In China finden derzeit die Beachhandball-Weltmeisterschaften statt. Sowohl die deutschen Männer als auch die deutschen Frauen haben die ersten beiden Spiele gewonnen.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat das Ticket für die Hauptrunde mit drei klaren Siegen über Uruguay, die USA und Katar gelöst. Die USA holten sich Rang 2 mit zwei hart erkämpften Siegen, auch Katar konnte durch den Sieg über Uruguay noch die Hauptrunde erreichen.

In der Parallelgruppe C führt Titelverteidiger Kroatien das Feld mit drei Siegen und ohne Satzverlust an, Portugal hatte das Schlüsselspiel gegen Argentinien gewonnen, beide erreichten die zweite Turnierphase. Puerto Rico bleibt ohne Punkt- und Satzgewinn Schlusslicht.

In der oberen Turnierhälfte waren Dänemark und Ungarn in der Gruppe A ungeschlagen und kämpften im direkten Duell um den Gruppensieg. Der Shootout musste letztlich das spannende Duell entscheiden, hier setzte sich dann Ungarn letztlich durch. Oman und Australien wollen das letzte Hauptrundenticket lösen, die Asiaten feierten ein klares 2:0.

In der Gruppe B konnte Brasilien seine Favoritenstellung mit Siegen über Spanien und Tunesien untermauern. Gastgeber China stand nach den Niederlagen gegen die beiden Mittelmeerstaaten vor dem Aus und musste sich auch das Selecao geschlagen geben. Spanien sicherte sich mit einem 2:0 über Tunesien den zweiten Platz.

Unterdessen gewannen die DHB-Frauen ihre ersten beiden Partien gegen Griechenland und Puerto Rico und waren nun seit elf WM-Spielen ohne Satzverlust. Gegen das ebenfalls verlustpunktfreie Team von Brasilien ging es um den Gruppensieg, dort aber musste man sich nach einem erfolgreichen ersten Satz letztlich im Shootout geschlagen geben.

In der Parallelgruppe C führt Dänemark das Feld mit drei Siegen an, Abschlussgegner USA war in allen drei Spielen chancenlos und hat die Hauptrunde verpasst. So kämpften nun die Niederlande und Norwegen den zweiten Gruppenplatz aus, die Niederländer triumphierten im Shootout.

Klare Verhältnisse gibt es auch in der Gruppe B, Argentinien und Spanien hielten sich bislang schadlos und kämpften um den Gruppensieg, am Ende musste der Shootout die Entscheidung für die Südamerikanerinnen bringen. Kroatien und Vietnam wollen noch das dritte Ticket für die Hauptrunde, hier feierten die Europäerinnen den ersten Sieg.

In der Gruppe A feierte Portugal drei Siege und steht in der Hauptrunde. Die Philippinen konnten nach ihrer knappen Auftaktniederlage im Shootout dann mit einem klaren Sieg über China zurückschlagen und holten sich mit einem 2:0 über Schlusslicht Australien den zweiten Platz. Der Gastgeber konnte immerhin schon Australien im Shootout besiegen und spielt damit zumindest die Hauptrunde.

Männer

Gruppe A

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Ungarn Oman 2:0 (17:12, 16:14) 18.06.24 Dänemark Australien 2:0 (22:12, 33:16) 19.06.24 Oman Dänemark 0:2 (6:8, 11:14) 19.06.24 Australien Ungarn 0:2 (8:18, 10:24) 19.06.24 Oman Australien 2:0 (20:14, 15:9) 19.06.24 Ungarn Dänemark 2:1 (17:18, 22:20, 9:6)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Ungarn 3 6:1 6 2 Dänemark 3 5:2 4 3 Oman 3 2:4 2 4 Australien 3 0:6 0

Gruppe B

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Brasilien Spanien 2:1 (16:18, 19:18, 6:4) 18.06.24 China Tunesien 1:2 (18:16, 22:24, 6:7) 19.06.24 Tunesien Brasilien 0:2 (10:18, 10:20) 19.06.24 Spanien China 2:0 (22:7, 21:12) 19.06.24 Spanien Tunesien 2:0 (22:20, 22:20) 19.06.24 Brasilien China 2:0 (25:10, 30:10)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Brasilien 3 6:1 6 2 Spanien 3 5:2 4 3 Tunesien 3 2:5 2 4 China 3 1:6 0

Gruppe C

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Argentinien Puerto Rico 2:0 (16:10, 16:12) 18.06.24 Kroatien Portugal 2:0 (16:12, 22:20) 19.06.24 Portugal Argentinien 2:0 (20:15, 23:14) 19.06.24 Puerto Rico Kroatien 0:2 (8:14, 12:20) 19.06.24 Portugal Puerto Rico 2:0 (26:12, 28:8) 19.06.24 Kroatien Argentinien 2:0 (20:16, 19:12)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Kroatien 3 6:0 6 2 Portugal 3 4:2 4 3 Argentinien 3 2:4 2 4 Puerto Rico 3 0:6 0

Gruppe D

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Deutschland Uruguay 2:0 (24:20, 23:17) 18.06.24 Katar USA 1:2 (18:28, 20:12, 2:8) 19.06.24 Uruguay Katar 0:2 (18:22, 22:23) 19.06.24 USA Deutschland 0:2 (12:26, 18:20) 19.06.24 Uruguay USA 1:2 (18:27, 18:14, 7:8) 19.06.24 Deutschland Katar 2:0 (27:20, 26:16)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Deutschland 3 6:0 6 2 USA 3 4:4 4 3 Katar 3 3:4 2 4 Uruguay 3 1:6 0

Frauen

Gruppe A

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Portugal Philippinen 2:1 (18:19, 22:10, 6:5) 18.06.24 China Australien 2:1 (14:20, 16:11, 7:6) 19.06.24 Philippinen China 2:0 (13:11, 13:10) 19.06.24 Australien Portugal 0:2 (2:13, 6:17) 19.06.24 Portugal China 2:0 (18:14, 20:7) 19.06.24 Philippinen Australien 2:0 (20:16, 24:11)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Portugal 3 6:1 6 2 Philippinen 3 5:2 4 3 China 3 2:5 2 4 Australien 3 1:6 0

Gruppe B

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Spanien Vietnam 2:0 (26:14, 14:12) 18.06.24 Argentinien Kroatien 2:0 (24:14, 26:16) 19.06.24 Kroatien Spanien 0:2 (12:13, 17:23) 19.06.24 Vietnam Argentinien 0:2 (14:20, 16:26) 19.06.24 Spanien Argentinien 1:2 (18:15, 20:21, 8:10) 19.06.24 Vietnam Kroatien 0:2 (20:25, 20:22)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Argentinien 3 6:1 6 2 Spanien 3 5:2 4 3 Kroatien 3 2:4 2 4 Vietnam 3 0:6 0

Gruppe C

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Norwegen USA 2:0 (22:12, 25:20) 18.06.24 Niederlande Dänemark 1:2 (16:17, 17:12, 14:16) 19.06.24 Dänemark Norwegen 2:0 (21:10, 15:8) 19.06.24 USA Niederlande 0:2 (8:30, 6:20) 19.06.24 Niederlande Norwegen 2:1 (18:20, 32:20, 7:6) 19.06.24 Dänemark USA 2:0 (18:16, 28:26)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Dänemark 3 6:1 6 2 Niederlande 3 5:3 4 3 Norwegen 3 3:4 2 4 USA 3 0:6 0

Gruppe D

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 18.06.24 Brasilien Puerto Rico 2:0 (22:6, 20:6) 18.06.24 Deutschland Griechenland 2:0 (24:14, 22:20) 19.06.24 Puerto Rico Deutschland 0:2 (12:30, 6:22) 19.06.24 Griechenland Brasilien 0:2 (10:16, 7:12) 19.06.24 Deutschland Brasilien 1:2 (24:20, 14:23, 4:7) 19.06.24 Griechenland Puerto Rico 2:0 (28:20, 24:10)

Platz Team Sp Sätze Pkt 1 Deutschland 3 6:1 6 2 Brasilien 3 5:2 4 3 Griechenland 3 2:4 2 4 Puerto Rico 3 0:6 0