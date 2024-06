Beachhandball-WM: Gold für Deutschlands Frauen, DHB-Männer verpassen Bronze

Am Finaltag der Beachhandball-WM in China ging es für Deutschland um zwei Medaillen: Während die deutschen Männer Bronze durch eine knappe Niederlage gegen Portugal verpassten, jubelten die DHB-Frauen einmal mehr über Gold: Ein überzeugendes 2:0 gegen Argentinien brachte den Turniersieg - und setzt nach den Erfolgen bei der EM 2021 und 2023 sowie der World Games 2022 und nun WM 2024 nach zuvor 2022 eine beeindruckende Goldserie fort.

Deutschlands Frauen holten Gold bei der Beach-WM in China. Jozo Cabraja / kolektiff

Im Viertelfinale am Samstag waren die beiden DHB-Teams bei der Beachhandball-WM in China noch im Gleichschritt unterwegs, beide schlugen Spanien jeweils mit 2:1 und hatten mit Dänemark im Halbfinale ebenfalls den gleichen Gegner. Während sich die Frauen des DHB in einem Shoout-Out Krimi durch den entscheidenden Punkt von Lucie-Marie Kretzschmar durchsetzten, mussten sich die Männer mit 0:2 geschlagen geben.

Für die deutschen Frauen ging es im Finale gegen Argentinien, das sich gegen Brasilien und die Niederlande den Weg ins Finale erkämpft hatte. Angeführt von Amelie Möllmann, Belen Gettwart und Isabel Kattner legten die DHB-Frauen von der ersten Minute an vor - nach sechs Minuten stand bereits ein 12:6 auf der Anzeigetafel und der Vorsprung wurde bis zum 24:16-Satzerfolg behauptet.

Im zweiten Abschnitt führte Deutschland zunächst, geriet dann aber mit 8:10 in Rückstand. Doch das DHB-Team holte sich die Führung zurück und sicherte mit finalen Treffern von Gettwart und Alaraslan den 21:18-Erfolg im zweiten Satz - und somit den Titel.

DHB-Männer müssen sich geschlagen geben

Den Titel bei den Männern sicherte sich Kroatien mit einem Sieg gegen Deutschland-Bezwinger Dänemark. Beide Teams hatten einen Satz mit 23:18 gewonnen, so dass die Entscheidung im Shoot-Out fallen musste. In diesem setzte sich Kroatien dann mit 9:6 durch und feierte Gold.

Deutschland hingegen verpasste Bronze in einem nervenaufreibenden Duell gegen Portugal: Der erste Satz ging mit 24:25 verloren, im zweiten Stand es kurz vor dem Ende noch 18:18 bevor Diogo Ferreia, der gemeinsam mit Ruben Ribeiro 37 der 45 portugiesischen Punkte erzielte, den Siegtreffer setzte. Bei den DHB-Männern kamen Matthew Wollin sowie Tim Krauth und Robin John auf eine zweistellige Punktezahl.

"Herzlichen Glückwunsch zum zweiten WM-Titel! Das ist ein sehr besonderes Meisterstück unserer Frauen-Nationalmannschaft. Ich gratuliere allen Spielerinnen und dem Trainerteam von Herzen. Und ein riesiges Kompliment geht auch an unsere Männer Nationalmannschaft. Platz 4 ist ein gewaltiger Fortschritt. Deutschland zählt mit beiden Beachhandball-Nationalmannschaften zur Weltspitze", sagt Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

Männer

Platzierungsrunde 1-8

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Dänemark Argentinien 2:0 (21:16, 18:17) 22.06.24 Kroatien Ungarn 2:1 (27:26, 16:21, 8:6) 22.06.24 Deutschland Spanien 2:1 (27:20, 26:27, 9:8) 22.06.24 Brasilien Portugal 1:2 (15:17, 19:14, 8:10) 22.06.24 Argentinien Spanien 0:2 (20:25, 20:23) 22.06.24 Ungarn Brasilien 1:2 (17:22, 23:22, 16:17) 22.06.24 Kroatien Portugal 2:0 (27:24, 22:14) 22.06.24 Dänemark Deutschland 2:0 (25:18, 21:20) 23.06.24 Argentinien Ungarn 1:2 (16:22, 21:18, 6:8) 23.06.24 Spanien Brasilien 2:1 (27:26, 18:20, 10:8) 23.06.24 Portugal Deutschland 2:0 (25:24, 20:18) 23.06.24 Kroatien Dänemark 2:1 (23:18, 18:23, 9:6)

Platzierungsrunde 9-16

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Tunesien Puerto Rico 2:0 (22:16, 19:16) 22.06.24 Oman Uruguay 1:2 (19:16, 16:18, 6:7) 22.06.24 Katar Australien 2:0 (24:12, 24:10) 22.06.24 USA China 0:2 (18:19, 22:24) 22.06.24 Tunesien Katar 1:2 (18:20, 22:18, 6:7) 22.06.24 Puerto Rico Australien 1:2 (26:22, 18:25, 4:7) 22.06.24 China Uruguay 0:2 (20:26, 20:26) 22.06.24 USA Oman 2:1 (21:29, 23:22, 10:7) 23.06.24 Oman Puerto Rico 2:0 (26:10, 25:16) 23.06.24 USA Australien 2:0 (25:20, 25:20) 23.06.24 China Tunesien 0:2 (14:15, 20:26) 23.06.24 Uruguay Katar 2:1 (22:23, 18:16, 9:8)

Frauen

Platzierungsrunde 1-8

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Dänemark Kroatien 2:0 (27:22, 22:18) 22.06.24 Niederlande Portugal 2:0 (28:18, 24:20) 22.06.24 Spanien Deutschland 1:2 (17:12, 18:19, 10:12) 22.06.24 Argentinien Brasilien 2:1 (18:19, 26:18, 13:12) 22.06.24 Dänemark Deutschland 1:2 (22:25, 21:20, 8:9) 22.06.24 Kroatien Spanien 0:2 (14:25, 17:27) 22.06.24 Brasilien Portugal 1:2 (28:24, 20:23, 10:12) 22.06.24 Argentinien Niederlande 2:1 (14:19, 27:20, 8:6) 23.06.24 Kroatien Brasilien 2:1 (20:15, 18:26, 12:10) 23.06.24 Spanien Portugal 2:0 (18:16, 18:8) 23.06.24 Dänemark Niederlande 0:2 (18:19, 20:22) 23.06.24 Deutschland Argentinien 2:0 (24:16, 21:18)

Platzierungsrunde 9-16

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 China Vietnam 0:2 (18:28, 14:20) 22.06.24 Norwegen USA 2:0 (17:14, 24:14) 22.06.24 Philippinen Puerto Rico 2:0 (16:8, 18:16) 22.06.24 Griechenland Australien 2:0 (26:14, 28:8) 22.06.24 Puerto Rico China 0:2 (22:24, 20:25) 22.06.24 Griechenland Norwegen 2:1 (25:16, 22:23, 8:6) 22.06.24 Australien USA 2:0 (23:16, 22:13) 22.06.24 Philippinen Vietnam 1:2 (20:24, 24:20, 4:7) 23.06.24 USA Puerto Rico 0:2 (12:15, 16:19) 23.06.24 Australien China 2:1 (20:18, 18:21, 7:4) 23.06.24 Philippinen Norwegen 0:2 (6:13, 16:18) 23.06.24 Vietnam Griechenland 2:1 (30:28, 24:31, 8:6)

