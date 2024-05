Beachhandball-WM: DHB-Männer vermeiden Gegner aus Europa

In der IHF-Zentrale in Basel wurden die Vorrundengruppen für die anstehende Beachhandball-Weltmeisterschaft ausgelost. Auf Deutschlands Männer kommt

Die Wettkämpfe finden vom 18.-23. Juni in Haitan (engl. Pingtan Island) statt, einer Küsteninsel der chinesischen bezirksfreien Stadt Fuzhou, die seit 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Gastgeber China hatte den Vorteil, dass man sich die Vorrundengruppe aussuchen durfte. Deutschland startet bei den Männern in der Gruppe D und geht den Gegnern aus Europa zunächst aus dem Weg.

Hauptkontrahent für den Zweiten der letzten EM, der bislang zum einzigen Mal 2006 den Sprung zur WM geschafft hatte, dürfte Asienmeister Katar werden. Die Asiaten holten schon zweimal Bronze (2014, 2016), waren zuletzt Fünfter. Zudem bekam man die USA als Meister von Nordamerika und der Karibik sowie Uruguay als Dritter der Meisterschaft für Süd- und Zentralamerika zugelost. Die Südamerikaner schlossen die letzten WM auf Rang 6 ab, die USA wurden Zwölfter.

"Zufälligerweise wurde jedes Team unserer Gruppe eingeladen, eine Etappe der IHF Beach Handball Global Tour 2024 zu absolvieren, und jedes Team hat Vertreter, die beim 'IHF Beach Handball Showcase' im Juli in Paris spielen werden", blickt Ebiye Udo-Udoma auf die Vorrundengruppe.

"Unsere Beziehung zu Uruguay geht auf das Finale der Panamerikameisterschaft 2016 zurück, während Katar der amtierende IHF Beachhandball Global Tour Champion ist. Deutschland hatte im vergangenen Jahr einen unglaublichen Lauf bei der kontinentalen Meisterschaft, so dass die Spiele in der Gruppe D umkämpft und spektakulär sein dürften", urteilt der Nationalspieler der USA.

Titelverteidiger Kroatien möglicher Hauptrundengegner

In der Hauptrunde warten die Teams der Gruppe C, hier ist vor allem Titelverteidiger Kroatien der große Favorit. Der Rekordeuropameister holte schon sechsmal Edelmetall, dreimal sogar Gold. Portugal wurde Vierter bei der letzten Europameisterschaft, weitere Gegner sind Argentinien und Puerto Rico.

"In der Gruppe C haben wir die Möglichkeit, gegen drei große Nationalmannschaften anzutreten, gegen die wir in den letzten beiden Jahren bei früheren Wettbewerben gespielt haben", so Kroatiens Trainer Mladen Paradzik. "Wir sind uns unserer eigenen Stärke bewusst, aber wir wollen auch betonen, dass wir uns der Stärke der gegnerischen Mannschaften bewusst sind."

Der kroatische Coach betont: "Jedes Spiel wird wichtig sein, und wir müssen vom ersten Spiel an unser Bestes geben, um den Titel zu verteidigen, den wir vor zwei Jahren gewonnen haben - wenn man Titelverteidiger ist, dann sind alle anderen Mannschaften "hinter einem her" und noch motivierter, einen zu schlagen."

Besonderes Duell für Dänemarks Coach

Gastgeber China wählte die Gruppe B mit Brasilien, Spanien und Tunesien. Die Gruppe A führen Europameister Ungarn und der EM-Dritte Dänemark an. Darüber kämpfen auch Oman und Australien um den Sprung in die Hauptrunde.

"Unser Ziel ist ein Platz auf dem Podium, aber das ist das stärkste Aufgebot, an das ich mich erinnern kann, und es wird keine leichten Spiele geben. Die "kleineren" Beachhandball-Nationen nähern sich den "großen" an, und ich wäre nicht überrascht, wenn wir einige von ihnen als "Underdogs" gewinnen sehen", urteilt Dänemarks Coach Gorm Andersen, der den Oman zwei Jahre (2009-11) selbst trainierte.

"Heute gibt es im Beachhandball keine leichten Spiele mehr. Jedes Team studiert unsere Spielweise und deshalb müssen wir anders spielen - ich glaube, diese Weltmeisterschaft wird die bisher schwierigste sein", so Bruno Carlos de Oliveira, Spieler bei Rekordweltmeister Brasilien. "Spanien ist bereits ein traditioneller Gegner und es ist immer ein exzellentes Spiel, während wir letztes Jahr auf der IHF Beach Handball Global Tour auf Tunesien trafen, das ein aufstrebendes Team ist. Es ist eine Ehre, gegen Gastgeber China zu spielen, und ich bin froh, dass sie die Gruppe mit uns gewählt haben."

Gruppe A

Ungarn (Europameister)

Dänemark (EM-Bronze)

Oman (AM-Silber)

Australien (Ozeanienmeister)

Gruppe B

Brasilien (SCAHC-Meister)

China (Gastgeber)

Spanien (EM-Fünfter)

Tunesien (Afrikameister)

Gruppe C

Kroatien (Weltmeister)

Argentinien (SCAHC-Silber)

Portugal (EM-Vierter)

Puerto Rico (NACHC-Silber)

Gruppe D

Deutschland (EM-Silber)

Katar (Asienmeister)

Uruguay (SCAHC-Bronze)

USA (NACHC-Meister)