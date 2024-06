Beachhandball-WM: Deutschland zieht doppelt ins Halbfinale ein

Die deutschen Männer und Frauen haben bei der Beachhandball-Weltmeisterschaft in China beide das Halbfinale erreicht.

Am frühen Samstagmorgen (deutscher Zeit) setzten sich die Mannschaften im Viertelfinale jeweils gegen Spanien durch. Die Frauen gewannen 2:1 (12:17, 19:18, 12:10); die Männer siegten ebenfalls 2:1 (27:20, 26:27, 9:8).

Nachdem die Spanierinnen bereits den ersten Satz mit 17:12 für sich entscheiden konnten, lagen sie auch eine Minute vor Ende der zweiten Halbzeit mit 18:14 in Führung. "Das war fast nicht mehr zu drehen, umso unglaublicher, dass wir das noch gebogen bekommen haben", erklärte Novakovic.

In den Schlusssekunden schaffte die DHB-Auswahl noch den umjubelten Ausgleich, anschließend rettete das Golden Goal den Titelverteidiger ins Shoot-Out. "Das Spiel der Spanierinnen hat uns nicht überrascht, wir haben im Verlauf aber zu viele Chancen liegen gelassen", ergänzte der Bundestrainer. Doch im Shoot-Out konnte sich der Coach auf die Stärken seiner Spielerinnen verlassen und ins Halbfinale gegen Dänemark einziehen.

Dieses Duell gab es bereits in der Hauptrunde, mit 2:0 konnten die Däninnen sich da am Freitag durchsetzen, im zweiten Durchgang spielte Deutschland dabei ohne Torfrau, weil Nele Kurzke die Rote Karte sah. "Wir hatten sie trotzdem am Rande einer Niederlage, nun freuen wir uns auf das Halbfinale und sind hungrig auf mehr geworden", sagte Novakovic. Der Einzug ins Halbfinale garantiert den deutschen Frauen zudem die Teilnahme an den World Games 2025 in China.

Auch die Männer mussten ins Shoot-Out, dabei sah besonders der erste Durchgang sehr souverän aus. Mit 27:20 dominierte das Team von Bundestrainer Marten Franke den Gegner, auch im zweiten Durchgang schaffte die starke Offensive 26 Punkte. "Allerdings hatte da auch Spanien ein sehr variables Angriffsspiel und eine starke Quote", sagte Franke. Zwei Sekunden vor Abpfiff gelang Spanien der 26:26-Ausgleich, per Strafwurf verpasste Robin John anschließend das Golden Goal, das stattdessen der Gegner erzielte.

Auch das Shoot-Out war sehr knapp, nach zwei Durchgängen stand es 4:4, als Torhüter Moritz Ebert den einzigen Ball im Entscheidungslauf parieren konnte. Am Ende traf Robin John per einfachem Treffer zur 9:8-Entscheidung. "Der Einzug ins WM-Halbfinale ist der größte Erfolg für den deutschen Männer-Beachhandball, wir haben schon jetzt Großes erreicht", lobte Franke.

Einen Sieg ist sein Team noch von den World Games in China entfernt, mindestens Dritter müsste Deutschland dafür werden. "Den Schritt wollen wir am liebsten gegen Dänemark gehen und ins Finale einziehen."

Das Halbfinale folgt am Samstagmittag (deutscher Zeit). Zunächst spielen um 11:40 Uhr die Frauen gegen Dänemark, um 14:10 Uhr folgt das Duell der Männer ebenfalls gegen Dänemark.

Männer

Viertelfinale

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Dänemark Argentinien 2:0 (21:16, 18:17) 22.06.24 Kroatien Ungarn 2:1 (27:26, 16:21, 8:6) 22.06.24 Deutschland Spanien 2:1 (27:20, 26:27, 9:8) 22.06.24 Brasilien Portugal 1:2 (15:17, 19:14, 8:10) 22.06.24 Argentinien Spanien 22.06.24 Ungarn Brasilien 22.06.24 Kroatien Portugal 22.06.24 Dänemark Deutschland

Platzierungsrunde 9-16

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Tunesien Puerto Rico 2:0 (22:16, 19:16) 22.06.24 Oman Uruguay 1:2 (19:16, 16:18, 6:7) 22.06.24 Katar Australien 2:0 (24:12, 24:10) 22.06.24 USA China 0:2 (18:19, 22:24) 22.06.24 Tunesien Katar 22.06.24 Puerto Rico Australien 22.06.24 China Uruguay 22.06.24 USA Oman

Frauen

Platzierungsrunde 1-8

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 Dänemark Kroatien 2:0 (27:22, 22:18) 22.06.24 Niederlande Portugal 2:0 (28:18, 24:20) 22.06.24 Spanien Deutschland 1:2 (17:12, 18:19, 10:12) 22.06.24 Argentinien Brasilien 2:1 (18:19, 26:18, 13:12) 22.06.24 Dänemark Deutschland 22.06.24 Kroatien Spanien 22.06.24 Brasilien Portugal 22.06.24 Argentinien Niederlande

Platzierungsrunde 9-16

Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 22.06.24 China Vietnam 0:2 (18:28, 14:20) 22.06.24 Norwegen USA 2:0 (17:14, 24:14) 22.06.24 Philippinen Puerto Rico 2:0 (16:8, 18:16) 22.06.24 Griechenland Australien 2:0 (26:14, 28:8) 22.06.24 Puerto Rico China 22.06.24 Griechenland Norwegen 22.06.24 Australien USA 22.06.24 Philippinen Vietnam

