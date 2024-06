Beachhandball-WM: Deutschland greift am Sonntag nach Doppel-Medaille

Gold, Silber oder Bronze? Bei den Beachhandball-Weltmeisterschaften hat Deutschland noch die Chance auf doppeltes Edelmetall. Während die Männer am Sonntag um den dritten Platz spielen, greift die Frauen-Nationalmannschaft erneut nach dem Titel.

Die Erfolgsgeschichte der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Beachhandball geht nahtlos weiter. Nach den Europameistertiteln 2021 und 2023 sowie dem WM-Triumph und dem World-Games-Sieg 2022 hat das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic trotz des Fehlens mehrerer Leistungsträgerinnen das Endspiel erreicht. Im Finale im Sonntag (12:30 Uhr deutscher Zeit, Livestream) geht es gegen Argentinien.

"Argentinien ist eine starke Mannschaft, die meinen Favoriten neben uns aus dem Turnier geworfen hat", blickt Novakovic auf den Gegner voraus und lobte die "tolle Aufbauarbeit meiner Trainerfreundin Leticia Brunati." Er will die Südamerikanerinnen nicht unterschätzen: "Wir treffen auf einen anderen Spielstil, mit einer starken Playmakerin und guten Wing-Spielerinnen für Inflights (Außenspielerinnen für das Kempa-Spiel, Anm. d. Red.)."

Argentinien setzte sich im Halbfinale mit 2:1 (14:19, 27:20, 8:6) gegen Vize-Europameister Niederlande durch. Das deutsche Team bezwang in seinem Halbfinale Dänemark ebenfalls mit 2:1 (25:22, 21:20, 9:8). Den goldenen Treffer im Shoot Out erzielte Lucie Kretzschmar. "Es war ein Match auf Augenhöhe", konstatierte Novakovic anschließend und lobte die "tolle Effektivität" seiner Angreiferinnen.

Männer kämpfen um Bronze

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft hat den Einzug in das WM-Finale knapp verpasst. Gegen Dänemark unterlag die Mannschaft von Marten Franke mit 0:2 (18:25, 20:21) und kämpft nun gegen Portugal um die Bronzemedaille (Sonntag, 11:30 Uhr, Livestream). Dänemark trifft im Finale auf Titelverteidiger Kroatien, die sich im von den deutschen Schiedsrichtern Bjarne Deiters und Jesper Stumpfe geleiteten Halbfinale gegen Portugal mit 2:0 (27:24, 22:14) durchsetzten.

"Es hat einfach nicht ganz gereicht", ärgerte sich Franke mit Blick auf den Spielverlauf. "Wir haben den ein oder anderen technischen Fehler gemacht, den wir bei uns vorher noch nicht gesehen haben. Alles in allem war die erste Halbzeit zu wenig von uns und wir kassieren zu viele Punkte."

Dennoch lässt sich die erste WM-Teilnahme einer Männer-Mannschaft seit 18 Jahren bereits vor dem abschließenden Spiel als Erfolg verbuchen, denn mit dem Halbfinaleinzug sicherte sich das Franke-Team das Ticket für die World Games 2025. "Wir sind darüber sehr glücklich und froh, dass wir das erreicht haben", betonte Franke.

Gegen Portugal will man das Turnier nun mit einer Medaille krönen - es wäre die erste WM-Medaille einer deutschen Männer-Mannschaft in der Beachhandball-Historie. "Wir haben einen Großteil des Turniers sehr dominant gespielt und waren nur in der ersten Halbzeit gegen Dänemark von unserem Leistungsmaximum entfernt", bilanzierte Franke. "Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftreten und wir wollen uns im letzten Spiel jetzt belohnen."