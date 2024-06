Beachhandball-Weltmeisterschaft startet am Dienstag in China

Wer krönt sich zur besten Mannschaft der Welt im Sand? Ab Dienstag finden in China die Beachhandball-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen statt. Deutschland ist mit zwei Teams vertreten.

Die deutschen Beachhandballerinnen treten in China als Titelverteidiger an. jun

Titelverteidiger bei den Frauen, Newcomer bei den Männern: Die deutschen Beachhandball-Nationalmannschaften treten bei den am Dienstag startenden Weltmeisterschaften in China mit zwei unterschiedlichen Vorgeschichten an. Zudem sind auch die deutschen Schiedsrichter Bjarne Deiters und Jesper Stumpfe nominiert.

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist seit drei Jahren das Maß aller Dinge im internationalen Sand. Das Team von Bundestrainer Alexander Novakovic wurde 2021 Europameister, 2022 Weltmeister und World-Games-Sieger und verteidigte 2023 den EM-Titel.

In der Gruppe D trifft das Team zum Auftakt auf den früheren Weltmeister Griechenland (Dienstag, 09:00 Uhr deutscher Zeit), anschließend geht es gegen Außenseiter Puerto Rico (Mittwoch, 04:20 Uhr) und Brasilien (Mittwoch 10:40 Uhr) um den Einzug in die Hauptrunde.

Die deutsche Männer-Nationalmannschaft ist hingegen der Newcomer, es ist die erste WM-Teilnahme seit 2006. Das Team von Bundestrainer Marten Franke hat sich als Vize-Europameister qualifiziert. In der Gruppe D geht es gegen Uruguay (Dienstag, 10:40 Uhr), die USA (Mittwoch, 03:30 Uhr) und Katar (Mittwoch, 09:00 Uhr). Titelverteidiger bei den Männern ist Kroatien.

Der Modus ist bei den Männern und Frauen identisch: Am Dienstag und Mittwoch wird in vier Vierergruppen die Vorrunde gespielt. Die Erst- bis Drittplatzierten ziehen in die Hauptrunde ein, die Donnerstag und Freitag in zwei Sechsergruppen ausgetragen wird, die Punkte werden mitgenommen. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 spielen am Samstagmittag (Ortszeit) überkreuz das Viertelfinale, das Halbfinale folgt am Samstagabend (Ortszeit). Sonntag folgen die Finalspiele ausgetragen.

Die insgesamt 144 Spiele der Weltmeisterschaft können in Deutschland über den Livestream der IHF (IHF Competitions - YouTube) verfolgt werden. Der Spielplan sowie Ergebnisse der Frauen (hier) sowie des Männer (hier) sind auf der IHF-Webseite abrufbar. Bei der Weltmeisterschaft werden zudem die ersten Tickets für die World Games im kommenden Jahr in Chengdu/China (7. bis 17. August 2025) vergeben.

Gruppeneinteilung - Frauen

Gruppe A

Portugal (EM-Vierter)

China (Gastgeber)

Philippinen (AM-Silber)

Australien (Ozeanienmeister)

Gruppe B

Spanien (EM-Bronze)

Argentinien (SCAHC-Silber)

Vietnam (Asienmeister)

Kroatien (EM-Achter)

Gruppe C

Niederlande (EM-Silber)

Norwegen (EM-Fünfter)

Dänemark (EM-Siebter)

USA (NACHC-Meister)

Gruppe D

Deutschland (Weltmeister)

Brasilien (SCAHC-Meister)

Griechenland (EM-Sechster)

Puerto Rico (NACHC-Silber)

Gruppeneinteilung - Männer

Gruppe A

Ungarn (Europameister)

Dänemark (EM-Bronze)

Oman (AM-Silber)

Australien (Ozeanienmeister)

Gruppe B

Brasilien (SCAHC-Meister)

China (Gastgeber)

Spanien (EM-Fünfter)

Tunesien (Afrikameister)

Gruppe C

Kroatien (Weltmeister)

Argentinien (SCAHC-Silber)

Portugal (EM-Vierter)

Puerto Rico (NACHC-Silber)

Gruppe D

Deutschland (EM-Silber)

Katar (Asienmeister)

Uruguay (SCAHC-Bronze)

USA (NACHC-Meister)