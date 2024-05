Beachhandball: Schwere WM-Vorrundengruppe für DHB-Frauen

In der IHF-Zentrale in Basel wurden die Vorrundengruppen für die anstehende Beachhandball-Weltmeisterschaft ausgelost. Auf Deutschlands Frauen warten schwere Gruppenphasen.

Die Wettkämpfe finden vom 18.-23. Juni in Haitan (engl. Pingtan Island) statt, einer Küsteninsel der chinesischen bezirksfreien Stadt Fuzhou, die seit 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Gastgeber China hatte den Vorteil, dass man sich die Vorrundengruppe aussuchen durfte. Deutschland startet bei den Frauen als Titelverteidiger, spielt in einer Gruppe mit Rekordweltmeister Brasilien (2006, 2012, 2014) sowie Griechenland, dem Weltmeister von 2018, und Puerto Rico.

"Wir sind wirklich froh und aufgeregt, nach China zu kommen und in unserer Vorrundengruppe gegen diese starken Mannschaften zu spielen, insbesondere gegen Brasilien und natürlich auch gegen Griechenland", so DHB-Bundestrainer Alexander Novakovic, amtierender Welt- und Europameister. "Es ist ein bisschen wie eine 'Gruppe der Weltmeister'. Es wird hart werden, aber wir freuen uns, gegen diese wirklich starken Teams zu spielen."

Drei der vier Mannschaften in unserer Gruppe - Deutschland, Brasilien und wir selbst - sind Weltmeister geworden, so dass diese Gruppe meiner Meinung nach zweifelsohne die stärkste ist”, urteilt auch Magdalini Kepesidou, Spielerin des aktuellen EM-Sechsten Griechenland.

"Die Gruppe D zeigt, wie stark die IHF Beachhandball-Weltmeisterschaft der Frauen 2024 in China sein wird", erklärt auch Nathalie Sena, die mit Brasilien als Meister von Süd- und Zentralamerika anreist. "Wir kennen die Spielweise von Puerto Rico nicht, da wir noch nie gegen sie gespielt haben. Für mich sind Griechenland und Deutschland großartige Mannschaften und wir werden unglaubliche Spiele gegen sie spielen. Wir bereiten uns auf diese große Herausforderung vor."

"Wenn wir einen Schritt vorwärts in die Hauptrunde blicken, könnte es eine wirklich 'todbringende' Hauptrundengruppe mit drei Teams aus Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und den Vereinigten Staaten werden. Es wird wirklich hart werden, und derjenige, der diese Hauptrundengruppe übersteht, wird eine gute Ausgangsposition für das Viertelfinale haben", blickt Novakovic auch auf die Parallelgruppe C.

Die USA konnten die Meisterschaft für Nordamerika und die Karibik im Endspiel gegen Puerto Rico gewinnen. Bei der letzten Handball-EM holten sich die Niederlande die Silbermedaille, Norwegen löste als Fünfter und Dänemark als Siebter das Turnierticket.

"Ich denke, unsere Vorrundengruppe ist die schwerste, aber auch die Hauptrundengruppe, in der wir sein könnten, mit den starken Teams aus Deutschland, Brasilien und Griechenland", urteilt Norwegens Coach Eskil Berg Andreassen. "Ich sehe Deutschland als den großen Favoriten für China 2024. Hinter Deutschland könnte es eng werden, und es wird spannend zu sehen, wie gut Brasilien dieses Mal ist."

Norwegen holte 2010 das WM-Gold, mit Spanien (2016) und Kroatien (2008) sind zwei weitere Ex-Weltmeister in der Gruppe B. Der EM-Dritte von der iberischen Halbinsel und Kroatien, das als EM-Achter noch für Afrikameister Tunesien nachträglich ins Teilnehmerfeld nachrückte, spielen gegen Argentinien, dem Vizemeister für Süd- und Zentralamerika sowie Asienmeister Vietnam.

"Spanien ist eine der besten Mannschaften der Welt und hat seit 2022 bei allen Turnieren - IHF-Weltmeisterschaft, EHF-Europameisterschaft und Europaspiele - die Endrunde erreicht. Sie haben viele gute Spielerinnen im Angriff und in der Abwehr, und auch sehr gute Torhüterinnen", urteilt Leticia Brunati.

Argentiniens Trainerin will aber auch die anderen Kontrahenten nicht unterschätzen. "Vietnam ist auch eine sehr gute Mannschaft. Die Mannschaft spielt sehr gut, sehr schnell und ihr Angriff ist sehr stark. Ich hatte letztes Jahr die Gelegenheit, sie bei einem Wettbewerb in Asien zu sehen." Kroatien habe "einige Spieler, die an den Olympischen Jugendspielen 2018 teilgenommen haben, und das kroatische Team wächst. Die Gruppe wird sehr eng sein."

Gastgeber China entschied sich für die Gruppe A und wird gegen Vizeasienmeister Philippinen, Ozeanienmeister Australien und den EM-Vierten Portugal spielen. "Wir sind begeistert, dass wir unser Debüt bei der IHF Beachhandball-Weltmeisterschaft geben. Es ist eine aufregende Gelegenheit für die Philippinen, auf der Weltbühne zu spielen", erklärt Jana Franquelli, Trainerin der Philippinen. "Ich bin mir sicher, dass die Teams vorbereitet sind und wir von allen harte Spiele erwarten. In diesem dynamischen Umfeld hat jedes Team die Chance, zu glänzen und sich zu profilieren."

Beachhandball-WM Frauen

Gruppe A

Portugal (EM-Vierter)

China (Gastgeber)

Philippinen (AM-Silber)

Australien (Ozeanienmeister)

Gruppe B

Spanien (EM-Bronze)

Argentinien (SCAHC-Silber)

Vietnam (Asienmeister)

Kroatien (EM-Achter)

Gruppe C

Niederlande (EM-Silber)

Norwegen (EM-Fünfter)

Dänemark (EM-Siebter)

USA (NACHC-Meister)

Gruppe D

Deutschland (Weltmeister)

Brasilien (SCAHC-Meister)

Griechenland (EM-Sechster)

Puerto Rico (NACHC-Silber)