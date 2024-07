Beachhandball: Jungen als Gruppensieger in die EM-Hauptrunde

Makellose Vorrunde: Die männliche Jugend-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes gibt bei der U16-Europameisterschaft im Beachhandball keinen Satz ab. Ab Freitagabend geht es in der Hauptrunde um die optimale Ausgangsposition für das Viertelfinale.

Jubel nach dem dritten Sieg im dritten Spiel: Die männliche U16 zieht als Gruppensieger in die Hauptrunde ein. jun

Am Ende wurde es noch einmal eng, doch eine starke Abwehraktion von Thure Bielfeldt besiegelte den Sieg: Die deutsche Auswahl setzte sich am Freitagmittag mit 2:0 (31:22, 21:20) gegen Portugal durch und zieht damit als Gruppenerster ohne Satzverlust in die Hauptrunde ein.

"Wir können jetzt mit viel Selbstbewusstsein in das weitere Turnier gehen", freut sich Nationaltrainer Konrad Bansa. Für das letzte Vorrundenspiel wechselte er erstmals seinen Kader; Torwart Lennart Otte und Offensivspieler Finn Dümpert gaben ihr Debüt.

"Sie haben eine gute Leistung gezeigt und sich gut eingefügt", lobt Bansa und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Das überrascht mich allerdings nicht, denn wir wissen ja, was sie können." Aus dem zwölfköpfigen Kader muss das Trainerteam um Bansa für jede Partie zehn Akteure nominieren.

In der Hauptrunde geht es nun gegen die Ukraine (Freitag, 18:00 Uhr), Tschechien (Samstag, 09:00 Uhr) und Schweden (Samstag, 14:00 Uhr), bevor am Samstagabend das Viertelfinale ansteht. Der Gegner kommt aus der zweiten Hauptrundengruppe, in die es Ungarn, Spanien, Portugal und Kroatien geschafft haben.

Dass das Viertelfinale das dritte Spiel am Samstag sein wird, hält Bansa für suboptimal - entsprechend wichtig ist die Belastungssteuerung. "Wir werden natürlich vorher kein Spiel abschenken, aber wir wollen schon Kräfte sparen", so der Nationaltrainer. "Beim Viertelfinale sollen die Akkus so voll wie möglich sein."

Das Viertelfinale wird das Schlüsselspiel - nicht nur für dieses Turnier, sondern auch für die nächsten zwei Jahre. Während sich bei den Mädchen die ersten fünf Teams für die U17-Weltmeisterschaft 2025 qualifizieren, über welche wiederum die Tickets für die Olympischen Jugend-Spiele vergeben werden, sind es bei den Jungs aufgrund des kontinentalen Verteilungsschlüssels nur die besten drei Mannschaften.

"Natürlich lebt der große Traum und das Ziel bleibt bestehen", sagt Bansa. "Allerdings können wir den 3. Platz nicht erwarten, die Spitze ist so eng. Das nimmt den Druck." Zu den Mitfavoriten im Kampf um die Medaillen und WM-Tickets zählen Ungarn, Schweden, Tschechien, Spanien und Kroatien. "Gute Laune und Hoffnung", ist die Losung, die Bansa vorgibt.

Die weibliche Jugend-Nationalmannschaft von Frowin Fasold hat das Viertelfinale ebenfalls erreicht. Gegen Polen holte das Team um Toptorschützin Mia Herr (15 Punkte) den nächsten 2:0-Sieg (23:12, 23:14). Die K.O.-Runde ist der DHB-Auswahl dabei bereits vor den beiden abschließenden Gruppenspielen gegen Bulgarien (Freitag, 15:00 Uhr) und Ungarn (Samstag, 11:00 Uhr) nicht zu nehmen.

Hinweis: Die Spiele der Jugend-Europameisterschaft werden im Livestream bei ehftv.com übertragen.