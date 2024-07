Beachhandball: Doppelter Matchball für Deutschland um die WM-Tickets

Bei den Beachhandball-Europameisterschaften haben sowohl die männliche als auch die weibliche Auswahl einen Matchball um das WM-Ticket. Die Jungen kämpfen zudem noch um die Bronzemedaille.

Freud und Leid lagen am Sonntagvormittag bei den Beachhandball-Europameisterschaften für die deutschen Auswahlmannschaften ganz dicht beieinander: Während die Jungen im Halbfinale an Spanien scheiterten, sicherten sich die Mädchen in der Platzierungsrunde mit einem spektakulären Shoot-Out-Sieg das Spiel um den 5. Platz.

Aufgrund des unterschiedlichen Verteilungsschlüssels haben damit sowohl die männliche Auswahl von Konrad Bansa als auch das weibliche Team von Frowin Fasold einen Matchball um das Ticket für die Jugend-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Bei den Jungen qualifizieren sich die besten drei, bei den Mädchen die besten fünf Teams.

"Wir werden aus dem Frust noch einmal die letzte Energie ziehen", kündigte Bansa nach dem 0:2 (20:21, 22:24) im Halbfinale gegen Spanien an. Gegner um 14 Uhr ist Kroatien, die ihr Halbfinale gegen Ungarn ebenfalls mit 0:2 (16:20, 16:24) verloren. "Sie spielen das klassische kroatische Spiel mit dem Spezialisten über die Mitte", so Bansa, der ein enges Match erwartet.

Die Niederlage gegen Spanien hakte Bansa ab. "Wir können den Jungs keinen Vorwurf machen, man hat gesehen, dass sie alles gegeben haben", betonte der Nationaltrainer. "Wir hätten an manchen Stellen cleverer agieren wollen, aber das ist dem Alter geschuldet." Im Ergebnis hätte sich der Unterschied in der Effektivität gespiegelt: "Die spanische Abwehr hat unseren Angriff besser unter Druck setzen können und mehr Block und Ballgewinne geholt."

Mädchen sichern sich "Endspiel" um das WM-Ticket

Nele Alpert blockte im Shoot Out vier Bälle. jun

Die weibliche Jugend-Nationalmannschaft trotzte in Varna ihren Personalsorgen und rang Norwegen ein 2:1 (18:32, 23:16, 4:0) ab. "Ich bin unfassbar stolz auf meine Mannschaft", erklärte Frowin Fasold nach dem Abpfiff. "Das Wetter macht uns sehr zu schaffen und dass die Mädels es nach dem ersten Satz noch einmal geschafft haben, sich so viele Paraden und Blocks zu erarbeiten, ist einfach stark."

Im Shoot Out avancierte Nele Alpert zur Matchwinnerin; die Hamburgerin blockte vier Versuche der Norwegerinnen. "Eine tolle Leistung", lobte Fasold. Alpert selbst war einfach nur glücklich: "Ich bin sehr stolz auf das Team. Der erste Satz war nicht gut, aber dass wir uns im zweiten Satz so zusammengerissen haben, ist unglaublich toll."

Eine Erklärung für vier Blocks in Folge hatte sie nicht. "Der Ball kommt, ich bin da und versuche ihn mit allem, was ich habe, wegzublocken", beschrieb sie und ergänzte strahlend: "Wir sind jetzt einen Schritt dichter an der Weltmeisterschaft und das macht mit überglücklich."

Im Spiel um den 5. Platz wartet in Spanien ein "sensationeller Gegner" (Fasold), die sich im Parallelspiel gegen Gastgeber Bulgarien mit 2:1 (20:8, 20:21, 7:2) durchsetzten. Fasold sieht die Favoritenrolle bei Spanien und erwartet "das typische spanische Spiel, was in Angriff und Abwehr extrem schnell ist."

Seine Mädels wollen den Kampf jedoch annehmen: Alpert: "Sie sind eine starke Mannschaft, aber wir werden alles geben, um auch das Spiel zu gewinnen." Anwurf der Partie ist um 15 Uhr. Im Finale der Mädchen stehen sich um 17 Uhr Frankreich und die Niederlande gegenüber.

Gemeinsamer Jubel: Die Spielerinnen werden von Familie und Freunden unterstützt. jun

Finalrunde U16 männlich

Viertelfinale

Spanien vs. Ukraine 2:0 (22:20, 24:14)

Schweden vs. Kroatien 1:2 (20:21, 27:22, 6:7)

Ungarn vs. Tschechien 2:0 (29:24, 24:23)

Deutschland vs. Portugal 2:0 (23:18, 28:24)

Halbfinale

Spanien vs. Deutschland 0:2 (20:21, 22:24)

Kroatien vs. Ungarn 0:2 (16:20, 16:24)

Medaillenspiele

Spiel um Platz 3 (14 Uhr):

Deutschland vs. Kroatien



Finale (16:00 Uhr):

Spanien vs. Ungarn

Platzierungsrunde 5-8

Ukraine vs. Portugal 1:2 (27:24, 16:19, 6:8)

Schweden vs. Tschechien 2:1 (30:28, 24:26, 6:4)



Spiel um Platz 5 (14:00 Uhr):

Portugal vs. Schweden



Spiel um Platz 7 (14:00 Uhr):

Ukraine vs. Tschechien

U16 weiblich - Finalrunde

Viertelfinale

Niederlande vs. Bulgarien 2:0 (30:20, 22:16)

Deutschland vs. Kroatien 1:2 (16:18, 23:22, 4:7)

Spanien vs. Ungarn 1:2 (21:18, 24:27, 6:7)

Frankreich vs. Norwegen 2:0 (19:18, 19:14)

Halbfinale

Kroatien vs. Frankreich 0:2 (12:17, 24:28)

Niederlande vs. Ungarn 2:1 (18:22, 20:19, 13:12)

Medaillenspiele

Spiel um Platz 3 (15 Uhr):

Kroatien vs. Ungarn



Finale (17:00 Uhr):

Frankreich vs. Niederlande

Platzierungsrunde 5-8

Deutschland vs. Norwegen 2:1 (18:32, 23:16, 4:0)

Bulgarien vs. Spanien 1:2 (8:20, 21:20, 2:7)



Spiel um Platz 5 (15:00 Uhr):

Deutschland vs. Spanien



Spiel um Platz 7 (15:00 Uhr):

Bulgarien vs. Norwegen