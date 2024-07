Beachhandball: DHB-Jungen greifen bei Europameisterschaft nach Medaille

Die männliche Jugend-Nationalmannschaft hat den Einzug ins Halbfinale der Beachhandball-Europameisterschaften perfekt gemacht. Nationaltrainer Konrad Bansa zeigte sich beeindruckt von der Leistung im Viertelfinale.

Der Traum lebt: Die männliche Jugend-Nationalmannschaft greift bei den Beachhandball-Europameisterschaften nach einem souveränen 2:0 (23:18, 28:24) im Viertelfinale nicht nur nach den Medaillen, sondern darf auch weiter vom Ticket für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr träumen.

"Ich freue mich tierisch und bin stolz, dass die Jungs dem Druck standgehalten haben", strahlte Nationaltrainer Konrad Bansa. "Und ich bin beeindruckt von der Fähigkeit der Jungs, sich nach der Niederlage mental so stark zu machen, dass sie eine solche Leistung abrufen können."

Keine vier Stunden vor dem Viertelfinale hatte seine Auswahl gegen Schweden zum Hauptrundenabschluss die erste Niederlage im Turnier kassiert, doch davon war gegen Portugal nichts mehr zu spüren. "Wir haben das abgehakt", hatte Spezialist Yannick Alt anschließend versprochen - und damit recht behalten. Bester Werfer im Viertelfinale war Finn Jacobsen mit 18 Punkten.

"Wir haben das Spiel kontrolliert und mussten am Ende der beiden Sätze nicht zittern", hebt Bansa hervor. "Dass die Jungs auf den Punkt da sein können, haben wir im Turnier gerade in den ersten Halbzeiten gesehen, aber dass wir diesmal dem Stress und Druck auch im zweiten Satz standhalten konnten, ist stark. Vielleicht hat die Niederlage gegen Schweden, wo das nicht geklappt hat, den letzten Willens- und Adrenalinschub gegeben."

Im Halbfinale (Sonntag, 10 Uhr) wartet Spanien, die sich im Viertelfinale mit 2:0 (22:20, 24:14) gegen die Ukraine durchgesetzt hatten. "Das wird ein offenes Spiel", blickt Bansa voraus. "Mit dem spanischen Stil haben wir uns in den letzten Jahren oft schwer getan, aber dieses Jahr treten sie nicht so dominant wie in früheren Jahrgängen auf."

Im zweiten Semifinale stehen sich Ungarn und Kroatien gegenüber. Das Finale ist für Sonntag um 16 Uhr angesetzt, das Spiel um Bronze wird um 14 Uhr ausgetragen. Für das Ticket zur Weltmeisterschaft im kommenden Jahr muss das Team von Bansa mindestens Dritter werden. "Wir wollen auf den Punkt da sein", kündigt der Nationaltrainer an. "Wir haben heute gezeigt, dass wir das können. Und dann ist alles drin."

Team und Fans jubeln: Der Einzug ins Halbfinale ist geglückt. jun

Finalrunde U16 männlich

Viertelfinale

Spanien vs. Ukraine 2:0 (22:20, 24:14)

Schweden vs. Kroatien 1:2 (20:21, 27:22, 6:7)

Ungarn vs. Tschechien 2:0 (29:24, 24:23)

Deutschland vs. Portugal 2:0 (23:18, 28:24)

Halbfinale

Spanien vs. Deutschland (Sonntag, 10 Uhr)

Kroatien vs. Ungarn (Sonntag, 10 Uhr)

Platzierungsrunde 5-8

Ukraine vs. Portugal (Sonntag, 10 Uhr)

Schweden vs. Tschechien (Sonntag, 10 Uhr)