Beachhandball: Deutschland will sich bei Jugend-EM den großen Traum erfüllen

In Bulgarien startet am heutigen Donnerstag die Jugend-Europameisterschaft. Es ist das erste Großturnier für den Jahrgang 2008/2009 - und soll für die beiden deutschen Teams der Schlüssel zu weiteren Highlights sein.

Seitdem vor anderthalb Jahren die ersten Sichtungsmaßnahmen anstanden, war diese Europameisterschaft das Ziel: Vom 04. bis 07. Juli werden am Strand von Varna die Titelkämpfe um die europäische Krone ausgetragen. Es geht jedoch nicht nur um den aktuellen Triumph, denn diese Europameisterschaft ist der Türöffner für alle weiteren Großturniere in den kommenden zwei Jahren.

"Wir brauchen es nicht hinter dem Berg halten: Wir wollen zu den Olympischen Jugendspielen 2026", gibt Nationaltrainer Frowin Fasold (U16 weiblich) entsprechend klar die Richtung vor. "Damit ergeben sich die Ziele automatisch: Wir müssen uns bei diesem Turnier für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifizieren, denn ohne WM kein Jugend-Olympia. Daher ist das Halbfinale verpflichtend."

Angeblich könne zwar "auch der 5. Platz reichen, um sich für die WM zu qualifizieren", weiß Fasold, "aber darauf wollen wir uns nicht verlassen." Wie groß die Chancen sind, tatsächlich das Halbfinale zu erreichen, ist jedoch vor dem Turnierstart offen. Fasold: "Eine Prognose zu stellen, wie gut wir im Vergleich zu den anderen Nationen sind, ist wie immer vor dem ersten Turnier eines neuen Jahrgangs unmöglich."

Unterschiedlicher Modus bei Mädchen und Jungen

Seine Auswahl trifft in der Vorrunde am Donnerstag zunächst auf Serbien (11 Uhr) und Rumänien (17 Uhr), am Freitag geht es gegen Polen (10 Uhr) und Bulgarien (15 Uhr), zum Abschluss am Samstag wartet Ungarn (11 Uhr). Die ersten vier Teams der Sechsergruppe ziehen ins Viertelfinale ein.

Im männlichen Bereich ist der Modus aufgrund einer anderen Teilnehmerzahl anders. In vier Vierergruppen wird zunächst eine Vorrunde ausgespielt; Deutschland trifft am Donnerstag auf Frankreich (10 Uhr) und die Schweiz (15 Uhr) sowie am Freitag (13 Uhr) auf Portugal.

Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, wo in zwei Sechsergruppen um die Plätze im Viertelfinale gespielt wird. Die Halbfinal- und Finalspiele stehen sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen am Sonntag an. Die Spiele werden im Livestream bei ehftv.com übertragen.

Die Nationaltrainer Frowin Fasold (weiblich) und Konrad Bansa (männlich) haben jeweils zwölf Spieler:innen für das Turnier nominiert, von denen sie pro Match zehn einsetzen dürfen.

Kader U16 weiblich

Nele Alpert

Charlotte Baum

Charlotte Beier

Mia Borkowski

Hanna Denzler

Mia Herr

Anais Konrad

Rebecca Kramer

Annika Kutschera

Mikkeline Oetjen

Emma Pilz

Marlene Wagner

Kader U16 männlich

Yannick Alt

Thure Bielfeldt

Are Bolte

Finn Dümpert

Finn Jacobsen

Theo Jakobi

Mads Krüger

Lennart Otte

Lenn Reinhard

Bjarne Rollmann

Kristian Seidel

Youri Witte

Gruppeneinteilung U16 weiblich

Gruppe A

Spanien

Portugal

Frankreich

Schweden

Tschechien

Schweiz

Gruppe B

Deutschland

Ungarn

Polen

Rumänien

Bulgarien

Serbien

Gruppe C

Niederlande

Norwegen

Ukraine

Kroatien

Türkei

Slowakei

Gruppeneinteilung U16 männlich

Gruppe A

Ungarn

Schweden

Rumänien

Bulgarien

Gruppe B

Spanien

Norwegen

Tschechien

Türkei

Gruppe C

Kroatien

Polen

Ukraine

Serbien

Gruppe D

Deutschland

Portugal

Frankreich

Schweiz