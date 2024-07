Beachhandball: Deutsche Teams bei Jugend-EM weiterhin ungeschlagen

Gute Stimmung im deutschen Lager: Die männliche und weibliche Jugend-Nationalmannschaft sind nach dem zweiten Turniertag immer noch ungeschlagen. Am Samstag wird es im Viertelfinale ernst.

Die Erfolgsserie in Bulgarien geht weiter: Bei den Jugend-Europameisterschaften im Beachhandball am Strand von Varna bleiben die deutschen Nachwuchstalente ungeschlagen. Die männliche Auswahl von Konrad Bansa sicherte sich nach dem Gruppensieg am Freitagabend auch die ersten zwei Punkte in der Hauptrunde; die Mädchen sind in der Gruppenphase ungeschlagen und ohne Satzverlust Erster.

"Wir sind natürlich super zufrieden mit den ersten vier Spielen", bilanzierte Nationaltrainer Frowin Fasold nach dem souveränen 2:0 (30:14, 26:18) seiner Mädchen gegen Gastgeber Bulgarien. "Unser heutiges Zwischenziel - mehr Konstanz - haben wir erreicht. Das ist wichtig für die Entwicklung."

Am morgigen Samstag (11:00 Uhr) geht es zum Abschluss der Vorrunde gegen die ebenfalls ungeschlagenen Ungarinnen. "Das wird ein schönes Spiel um Platz Eins", freut sich Fasold auf die Partie. "Sie sind ein grandioser Gegner, es wird ein Fifty-Fifty-Spiel." Er erwartet zudem "den ersten wirklichen Härtetest", wie der Nationaltrainer es formuliert. "Wir haben die Aufgaben bisher wirklich gut gelöst und profitieren von der Beach-Erfahrung unserer Spielerinnen."

Für das Viertelfinale (Samstag, 16:00 Uhr) ist die deutsche Auswahl ebenso wie Ungarn bereits sicher qualifiziert. Der Gegner steht noch nicht fest. Erfreuliche Randnotiz: In Emma Pilz und Mia Herr stellt die deutsche Auswahl aktuell die Zweit- und Drittplatzierte der Torschützenliste; beide Spielerinnen haben bislang 61 Punkte erzielt. Führende ist die Spanierin Carlota Bravo Garcia (113).

Jungen feiern ersten Sieg in der Hauptrunde

Are Bolte erzielte gegen die Ukraine sechs Punkte. jun

Nachdem die Mädchen gegen Bulgarien ihren zweiten Sieg am Freitag feiern konnten, legt auch die männliche Auswahl nach: Im ersten Hauptrundenspiel besiegt das Team von Konrad Bansa die Ukraine mit 2:0 (19:14, 16:10). Es ist ebenfalls der vierte Erfolg im vierten Spiel - und ebenfalls ohne Satzverlust.

"Wir hätten uns natürlich erhofft, dass es so gut läuft, aber haben es nicht erwartet", konstatiert Linienspieler Are Bolte und lobt: "Wir haben eine extrem starke Abwehr und kassieren wenig Gegentore; auch, weil unsere Torhüter viel wegnehmen. Und vorne sind sehr variabel im Angriff - irgendetwas funktioniert immer."

Entsprechend zufrieden ist das Team mit seiner Leistung. "Die Stimmung ist super, wir sind extrem motiviert", betont Bolte. Die Gefahr, dass seine Mannschaft abhebt, sieht Nationaltrainer Bansa trotz der Siegesserie nicht: "Die Jungs sind sich bewusst, dass die Stufen Schritt für Schritt genommen werden müssen", stellt er klar. "Wir haben darüber gesprochen und den Jungs ist klar, dass wir noch nichts gewonnen haben."

Gegen Tschechien (Samstag, 09:00 Uhr) und Schweden (Samstag, 14:00 Uhr) geht es um die bestmögliche Ausgangsposition für das Viertelfinale (Samstag, 19:00 Uhr). Mögliche Gegner sind Ungarn, Spanien, Portugal und Kroatien. "Das wird ein harter Tag", blickt Bansa auf das Programm mit drei Spielen voraus. Alle Partien der Jugend-Europameisterschaft werden im Livestream bei ehftv.com übertragen.

Statistik

U16 männlich

Hauptrunde

Deutschland vs. Ukraine 2:0 (19:14, 16:10)

Kader: Bjarne Rollmann; Finn Jacobsen (11), Finn Dümpert (6), Yannick Alt (6), Are Bolte (6), Lenn Reinhard (4), Mads Krüger (2), Theo Jakobi, Thure Bielfeldt, Kristian Seidel

Vorrunde

Deutschland vs. Frankreich 2:0 (21:12, 23:22)

Kader: Bjarne Rollmann (2); Finn Jacobsen (17), Lenn Reinhard (10), Yannick Alt (10), Are Bolte (4), Mads Krüger (2), Youri Witte, Theo Jakobi, Thure Bielfeldt, Kristian Seidel

Schweiz vs. Deutschland 0:2 (16:27, 14:20)

Kader: Bjarne Rollmann (2); Finn Jacobsen (11), Lenn Reinhard (10), Are Bolte (8), Mads Krüger (8), Youri Witte (4), Yannick Alt (4), Theo Jakobi, Thure Bielfeldt, Kristian Seidel

Deutschland vs. Portugal 2:0 (31:22, 21:20)

Kader: Lennart Otte; Finn Jacobsen (14), Mads Krüger (14), Finn Dümpert (13), Yannick Alt (8), Are Bolte (3), Youri Witte, Theo Jakobi, Thure Bielfeldt, Kristian Seidel

U16 weiblich

Gruppenphase

Deutschland vs. Serbien 2:0 (29:18, 33:32)

Kader: Marlene Wagner, Anais Konrad (2); Annika Kutschera (17), Mia Herr (16), Emma Pilz (16), Charlotte Baum (8), Mikkeline Oetjen (3), Nele Alpert, Charlotte Beier, Mia Borkowski

Rumänien vs. Deutschland 0:2 (16:25, 22:27)

Kader: Marlene Wagner, Anais Konrad; Emma Pilz (14), Mia Herr (10), Mikkeline Oetjen (9), Annika Kutschera (8), Charlotte Baum (6), Charlotte Beier (5), Nele Alpert, Mia Borkowski

Polen vs. Deutschland 0:2 (12:23, 14:23)

Kader: Marlene Wagner, Anais Konrad; Emma Pilz (15), Mia Herr (15), Annika Kutschera (10), Mikkeline Oetjen (4), Charlotte Baum (2), Charlotte Beier, Rebecca Kramer, Mia Borkowski

Deutschland vs. Bulgarien 2:0 (30:14, 26:18)

Kader: Marlene Wagner; Mia Herr (20), Emma Pilz (16), Hanna Denzler (6), Mikkeline Oetjen (6), Annika Kutschera (4), Charlotte Baum (2), Nele Alpert (2), Mia Borkowski, Charlotte Beier