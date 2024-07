Beachhandball bei Olympia: Aufstellungen von sechs Teams bestätigt

Neben Hallenhandball wird auch Beachhandball bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris vertreten sein. Beim 'IHF Beach Handball Showcase' treten 64 Sportler:innen und sechs Coaches an, die ihre Sportart in der 'Maison du Handball' in Creteil, dem Hauptquartier des französischen Handballverbands, präsentieren sollen. Die Teamaufstellungen sind jetzt bekannt.

Isabell Kattner (li.) ist eine von fünf Deutschen, die Beachhandball bei Olympia präsentieren. jun