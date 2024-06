Beach-Volleyballerinnen Ludwig und Lippmann fahren zu Olympia

In einem deutschen Beach-Volleyball-Duell ging es um das Olympia-Ticket. Am Ende setzte sich eine Goldmedaillen-Gewinnerin durch.

Laura Ludwig hat sich mit Louisa Lippmann das Ticket für Olympia in Paris gesichert und wird das insgesamt fünfte Mal an Sommerspielen teilnehmen. Das deutsche Duo siegte beim Elite16-Turnier in Ostrava (Tschechien) 2:0 (21:14, 25:22) in der Qualifikationsrunde gegen Karla Borger und Sandra Ittlinger. Damit können letztere im Ranking für die Qualifikation nicht mehr vor Olympiasiegerin Ludwig und ihre neue Partnerin Lippmann springen.

Svenja Müller und Cinja Tillmann hatten sich das Olympia-Ticket als bestplatziertes deutsches Team bereits zuvor gesichert. Ludwig hatte 2016 in Rio de Janeiro gemeinsam mit Kira Walkenhorst Gold geholt. Ein Jahr später wurden die beiden Weltmeisterinnen. Die 29 Jahre alte Lippmann war 2022 aus der Halle in den Sand gewechselt.