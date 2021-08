Beach-EM: Thole/Wickler gewinnen deutsches Auftaktduell

Das deutsche Top-Duo Julius Thole/Clemens Wickler hat bei der Beachvolleyball-EM in Wien einen vielversprechenden Start hingelegt.

Julius Thole und Clemens Wickler bei der Beachvolleyball-EM 2021 in Wien. imago images/Beautiful Sports

Rund eine Woche nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus in Tokio präsentierten sich Thole/Wickler in guter Verfassung. Die Olympia-Fünften aus Hamburg gewannen das deutsche Duell gegen Alexander Walkenhorst und Sven Winter souverän 2:0 (21:12, 21:19). Im Gruppenfinale treffen sie am Abend auf die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo. Mit einem weiteren Erfolg wäre der direkte Einzug ins Achtelfinale perfekt.

Walkenhorst/Winter müssen gegen die Russen Ruslan Bykanow/Alexander Licholetow hingegen um ihre Achtefinal-Chance spielen. Bei einer weiteren Niederlage wäre die EM für das Duo bereits vorbei.

Bereits am Mittwoch hatten sich die Frauen-Duos Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann (Stuttgart/Düsseldorf) mit zwei Siegen für das Achtelfinale qualifiziert. Kim Behrens und Sandra Ittlinger (Flacht/Hildesheim) sowie Victoria Bieneck und Isabel Schneider (Hamburg) stehen in der K.-o.-Phase.