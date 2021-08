Beach-Duo Ludwig/Kozuch sagt EM-Start ab: "Batterien aufladen"

Laura Ludwig und Margareta Kozuch haben ihren Start bei den Beachvolleyball-Europameisterschafen kurzfristig abgesagt.

Treten in Wien nicht an: Laura Ludwig und Margareta Kozuch Getty Images

"Nach dem Höhepunkt und den anstrengenden Matches in Tokio müssen wir erst einmal wieder die Batterien aufladen", sagte Ludwig einen Tag vor dem Turnierstart in Wien.

"Wir werden natürlich die EM verfolgen und drücken allen Teams die Daumen", fügte die 35-Jährige an. Kozuch/Ludwig hatten eigentlich gegen das russische Duo Bocharowa/Woronina am Mittwoch in das Turnier starten sollen. Bei Olympia in Tokio waren sie im Viertelfinale ausgeschieden.

Deutsche Starterinnen sind in Wien Karla Borger/Julia Sude, Victoria Bieneck/Isabel Schneider und Chantal Laboureur/Cinja Tillmann. Bei den Männern treten die Olympia-Fünften Julius Thole/Clemens Wickler sowie Alexander Walkenhorst/Sven Winter und Nils Ehlers/Lukas Pfretzschner an.