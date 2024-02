BCV Glesch-Paffendorf zieht sich aus der Mittelrheinliga zurück

Der erste Absteiger aus der Mittelrheinliga steht fest: Zur Winterpause zieht sich das abgeschlagene Schlusslicht BCV Glesch-Paffendorf mit sofortiger Wirkung aus dem Spielbetrieb zurück.

Mittelrheinliga News

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Schweren Herzens" müsse man die 1. Mannschaft aus dem Ligabetrieb der Mittelrheinliga zurückziehen, schreibt der BC Viktoria Glesch-Paffendorf am Donnerstag in einer Stellungnahme.

Es liegt am lieben Geld, vornehmlich an einer offenbar angekündigten Besteuerungen von Bundes- und Landeszuschüssen, die der Verein im Zuge von Infrastruktur-Baumaßnahmen erhalten hatte. "Nicht vorhersehbar" seien diese nun geforderten Steuern gewesen; mit den Zuschüssen hatte der Verein 2021 die Flutlichtanlage umgestellt und im Jahr darauf eine Stufenanlage inklusive Überdachung errichtet.

Sollten die Steuern nun wie angekündigt erhoben werden, "wird der Verein mit circa 700 Mitgliedern in Schieflage geraten. Das ist besonders bitter, zumal wir in beiden Gewerken erhebliche Eigenleistungen mit eingebracht haben", sagt der 1. Vorsitzende Alfons Dux.

Spieler und Trainer weg

Man sei zwar zuversichtlich, dass eine erbetene Prüfung zu Gunsten des Vereins ausfällt, nichtsdestotrotz habe man Konsequenzen gezogen: So wurden Trainern Gehälter gestrichen, Spielern das Fahrgeld, zudem an Material- und Ausstattungskosten gespart. Mit Folgen: "Nach dem Spiel gegen Teveren Ende November hat das Trainerteam verkündet, im neuen Jahr nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auch die Spieler haben sich dann bis zum 31.12. vom Verein abgemeldet. Ein Spielbetrieb in der Mittelrheinliga ist folglich so nicht mehr möglich", heißt es in der Stellungnahme.

Die Konsequenz: Glesch-Paffendorf, zur Winterpause mit nur sechs Punkten aus 17 Partien ohnehin abgeschlagener Tabellenletzter, wird die Restrunde nicht mehr absolvieren. Alle Partien mit Beteiligung der Viktoria fallen aus der Wertung, der Verein aus Bergheim steht als erster Absteiger fest. Es ist der zweite Oberliga-Rückzug zur Winterpause im Westen: In der Staffel Niederrhein verkündete jüngst der SV Straelen seinen Rückzug.