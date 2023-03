Bamberg verliert Viertelfinal-Hinspiel in Tallinn knapp

Brose Bamberg gastierte am Montag zum Viertelfinal-Hinspiel des FIBA Europe Cups beim BC Kalev/Cramo in Tallinn - und musste eine knappe Niederlage einstecken.

Die Bamberger kamen in der ausverkauften Kalevi Spordihall vor 1.686 Zuschauern - darunter auch zwei Fans aus Oberfranken - sehr gut ins Spiel, lagen schnell zweistellig in Führung (10:0, 4.) und behielten sechs Zähler davon zur Pause (47:41).

Das dritte Viertel war dann jedoch eines zum Vergessen aus Sicht des Bundesligisten. Die Gäste mussten einen 0:15-Lauf und einen Rückstand vor dem Schlussabschnitt hinnehmen (57:61). Dort kämpften sich die Bamberger von minus elf nochmals auf minus eins heran, fingen sich mit der Schlusssirene aber noch zwei Gegenpunkte. Bester Bamberger Werfer war Patrick Miller mit 15 Punkten.

"Wir sind stark ins Spiel gestartet und auch nach der Halbzeit war es richtig gut. Zwischendurch haben wir aber immer wieder den Rhythmus verloren und unser hässliches Gesicht gezeigt", so Coach Oren Amiel auf der Website der Bamberger. "Allerdings haben die Jungs nie aufgegeben, auch in den schlechten Phasen standen sie immer zusammen und haben sich energisch gepusht. Am Ende war es lediglich die erste Halbzeit. Ich denke, wir haben im Rückspiel eine gute Chance, wissen was auf uns zukommt und wollen mit unseren Fans im Rücken den Halbfinaleinzug schaffen."

Das Rückspiel findet am 15. März in Bamberg statt.

BC Kalev/Estland - Brose Bamberg 80:77 (41:47)

Beste Werfer für Kalev: Konontsuk (22), Gilbert (18)

Beste Werfer für Bamberg: Miller (15), Sengfelder (13), Bohacik (12), Reaves (10)

Zuschauer: 1686