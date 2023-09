BBL verlängert Partnerschaft mit Namenssponsor

Die Basketball-Bundesliga und ihr Namenssponsor "TeamBank AG" haben den Vertrag für eine Zusammenarbeit bis Ende der Saison 2027/28 verlängert.

Wie die Liga am Donnerstag verkündete, wurde die strategische Partnerschaft mit der in Nürnberg beheimateten "TeamBank AG" bis zum Ende der Saison 2027/28 ausgeweitet. Die BBL trägt damit weiter den Namenszusatz "easy Credit", eine Produktmarke der Bank.

Der bislang gültige Kontrakt hatte eine Laufzeit bis zum Ende der anstehenden Spielzeit 2023/24. Bereits seit 2016/17 hält die Nürnberger Bank das Naming Right an der BBL. Über das finanzielle Volumen der neuen Vereinbarung haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart.

"Immer enger zusammengerückt"

BBL-Geschäftsführer Dr. Stefan Holz sagte zur Vertragsverlängerung: "In unserer bisherigen Partnerschaft haben beide Seiten nicht nur ihre jeweiligen kommunikativen Ziele vollauf erreichen können, wir sind über die Zeit auch immer enger zusammengerückt. Insbesondere in der herausfordernden Phase der Pandemie samt Spielunterbrechung und leerer Arenen stand die TeamBank fest an unserer Seite."

Die neue Saison im deutschen Basketball-Oberhaus beginnt am 27. September mit einem Heimspiel von Meister ratiopharm Ulm gegen die Chemnitz 99ers.